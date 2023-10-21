拉法口岸开放 首批救援物资进入加沙地带

（德国之声中文网）在持续多日的争论之后，埃及和加沙地带接壤的拉法口岸（Rafah）在周六（10月21日）开放，首批救援物资已经开始运进巴勒斯坦地区。埃及电视台当天播放了货车从过境点驶入加沙的画面。巴方的一名边检官员表示，目前该口岸已经开放。

此前，以色列方面提出要求，必须保证通过该口岸运输的救援物资不能落入哈马斯手中。从这一极端伊斯兰主义武装对以色列发动恐怖袭击之后，双方之间的交火已经持续了两周，以色列总理内塔尼亚胡表现出坚定的斗志。此外，两名在加沙地带遭到绑架的美国公民目前已经获释。

美国驻以色列大使馆在社交媒体发布的一篇帖文中表示，目前尚不清楚拉法口岸会对外国公民开放多长时间，并且预计“很多人会试图在口岸开放之后立刻过境”，因此警告希望从那里离开加沙的美国公民做好准备应对可能出现的“混乱无序”状况。

从2007年起占据加沙地带的极端恐怖组织哈马斯10月7日对以色列发动了大规模袭击，至少1400名以色列人（其中大多数是平民）遇难。作为回击，以色列将加沙地带封锁起来，并且对这个靠近地中海的狭长地带实施了轰炸。据巴勒斯坦方面称，有超过4000巴勒斯坦人死亡。在加沙地带的230万居民中，有超过100万人失去了家园，被困在该地区的人们称当地正在发生人道主义灾难：食物、饮用水、燃料和药物全部告急。

联合国：救援物资还需要更多

据路透社报道，哈马斯的新闻办公室表示，目前预计将送进加沙地带的20车物资无法改善当地的医疗困境。据悉，周六通过拉法口岸开进加沙的车队主要运送的是药品、医疗设备以及数量有限的食物。联合国秘书长古特雷斯已经就该地区的人道主义灾难发出警告。他在周五视察拉法口岸时呼吁让更多的救援运输车队开进来，数量越多越好。

古特雷斯在拉法过境点

德国总理肖尔茨对拉法口岸的开放表示欢迎，他在社交平台X上发帖表示，加沙地带的居民“需要水、食物和药品——我们不会将他们弃之不顾”。他还表示，德国政府会继续致力于通过各种渠道来减少这场冲突所造成的苦难。

最近一段时间，越来越多的迹象表明以色列可能很快要对加沙发动地面攻势。与此同时，人们对于冲突扩大的担忧也与日俱增。埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）周六在开罗主持召开了一个巴勒斯坦和平峰会，除了地区各国的国家元首和政府首脑之外，德国外长贝尔博克、欧盟多国的外长也参加了会议。贝尔博克此前对这一和平峰会取得成功的前景表示怀疑。

应埃及政府邀请，中国政府派出中东问题特使翟隽出席在开罗举行的巴勒斯坦问题峰会。中国外交部发布的声明指出，“中方愿同国际社会一道，为缓解当前巴以紧张局势、推动停火止战、避免人道灾难、恢复和谈作出不懈努力”。

“继续战斗直至胜利”

与此同时，以色列军方在周五到周六夜间继续对加沙地带实施轰炸。巴勒斯坦媒体称，至少有27名巴勒斯坦人死亡。以色列方面尚未对相关新闻表态。

“我们会继续战斗，直到取得胜利”，以色列总理内塔尼亚胡在周五晚间就两名人质获释的消息发表声明时表示。这两名美国公民是10月7日在以色列境内被哈马斯绑架的。预计一共有大约200人被该极端武装绑架作为人质。内塔尼亚胡强调，会继续不懈努力，促成所有人质和失踪者回家。

此次获释的是一名59岁的女性美国公民和她17岁的女儿。这是首次有双方均正式确认的人质获释。美国总统拜登表示，美方为营救这两名女性做出了努力，他还对卡塔尔方面的配合表示感谢。

以色列政府周六还敦促目前仍逗留在埃及和约旦的以色列公民尽快离开相关国家。几天前，作为安全预防措施，以色列方面也从土耳其撤回了外交人员，并且要求本国公民尽快撤离土耳其。



（路透社、美联社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。