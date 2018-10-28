 拉斯维加斯枪击案调查：杀人动机不明 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2019

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时政风云

拉斯维加斯枪击案调查：杀人动机不明

美国赌城拉斯维加斯发生的血腥枪击案发生将近16个月之后，联邦调查局结束了对案件的调查。但是联邦警察未能确认仍然没有查明枪手疯狂射杀无辜的具体原因。

USA Massenmord in Las Vegas (Reuters/M. Blake)

资料照片：案发之后警方封锁了现场

（德国之声中文网）美国联邦警察的最后报告称， 美国近代史上最严重的枪击案是"一人行动，没有明显的动机"。据美国联邦调查局称，案犯可能就是寻求 "以某种程度的邪恶出名"。

2017年10月1日， 64岁的斯蒂芬·帕多克（Stephen Paddock）在拉斯维加斯一家酒店房间向酒店大楼下参加一场音乐节演唱会的人群开枪。造成58人死亡，800多人受伤。当警察冲进他所在的"曼德勒湾"酒店套房时，帕多克开枪自杀。在房间里， 调查人员发现了24件射击武器，其中 包括几支半自动步枪。

USA Schießerei in Las Vegas (Getty Images/D. Becker)

2017年10月，发生枪击案后的露天演唱会现场一片狼藉

美国联邦调查局的报告称, 目前没有证据表明案犯的行动出于意识形态或者政治动机。但一个非常重要的因素是，帕多克有自杀的计划。

帕多克生前是个生活富裕的退休会计师，赌博成瘾。据媒体报道, 在发生血腥枪击案之前的几年时间里，他已经输掉了一大笔钱。此外他的健康状况也存在问题。

李京慧/叶宣 (法新社、德新社)

  • A police officer takes cover behind a vehicle (picture-alliance/AP Photo/John Locher)

    拉斯维加斯惊魂夜

    “赌城大道”附近的音乐节

    警方称，拉斯维加斯枪击案中至少59人丧生，超过500人受伤。周日晚间接报后，警方前往拉斯维加斯“赌城大道”，曼德勒海湾赌场附近正在举办一个乡村音乐节。

  • People run from the Route 91 Harvest country music festival

    拉斯维加斯惊魂夜

    逃生

    拉斯维加斯警方请求人们离开该区域，同时封锁来往道路。参加Route 91 Harvest音乐节的观众表示，听到像是自动枪支的射击声，枪声来自曼德勒海湾酒店。

  • Ambulances, police cars in Las Vegas (Getty Images/E. Miller)

    拉斯维加斯惊魂夜

    持有数十件枪支

    警方确认，枪手是64岁的内华达居民帕多克（Stephen Paddock），但没有关于他作案动机的信息。警方在他的酒店房间发现了23件枪支，在他自己的家中又发现了另外19件枪支。

  • USA Schießerei in Las Vegas Sheriff Joe Lombardo (picture-alliance/AP/Las Vegas Review-Journal/E. Verduzco)

    拉斯维加斯惊魂夜

    警方：枪手自尽

    拉斯维加斯警长伦巴度（Joe Lombardo）表示，枪手从曼德勒海湾酒店32层的套房房间内向下面的人群开枪。警方称，特警冲入该房间前，枪手可能已经自杀。

  • People run from the Route 91 Harvest country music festival

    拉斯维加斯惊魂夜

    连续的枪声

    帕多克开枪时，音乐会聚集着约2.2万名观众，立时引发恐慌和踩踏。一名观众说：“乍一听上去像是放鞭炮。但人们接着就直接倒在地上。”

  • USA Schießerei in Las Vegas (Reuters/Las Vegas Sun/S. Marcus)

    拉斯维加斯惊魂夜

    搜查行动

    据媒体报道，帕多克使用的一张赌场借记卡是他的女友的名字，警方因此搜索其女友的下落，后发现其女友事发时不在美国。

  • USA Schießerei in Las Vegas (Getty Images/E. Miller)

    拉斯维加斯惊魂夜

    可怕的一夜

    警长伦巴度说，几名没有当值的警官也参加了音乐会，其中至少两人死亡。枪手开枪时，乡村歌手阿尔丁（Jason Aldean）正在台上演唱，几秒钟后，他停止演唱奔向后台。事后，阿尔丁在Instagram上留言悼念，并称那夜“惊恐无比”。

  • A pair of cowboy boots is shown in the street outside the concert venue after a mass shooting in Las Vegas (Reuters/Las Vegas Sun/S. Marcus)

    拉斯维加斯惊魂夜

    最血腥枪击案

    拉斯维加斯枪击案是美国现代历史上最血腥的一次，死亡人数超过2016年6月弗罗里达州奥兰多夜总会枪击案，当时造成49人死亡。


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拉斯维加斯惊魂夜

警方在枪手的酒店套房内发现23件枪支，另外在其家中发现19件枪支。拉斯维加斯枪击案已造成至少59人死亡，500多人受伤。 (03.10.2017)  

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