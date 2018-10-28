拉斯维加斯枪击案调查：杀人动机不明

（德国之声中文网）美国联邦警察的最后报告称， 美国近代史上最严重的枪击案是"一人行动，没有明显的动机"。据美国联邦调查局称，案犯可能就是寻求 "以某种程度的邪恶出名"。

2017年10月1日， 64岁的斯蒂芬·帕多克（Stephen Paddock）在拉斯维加斯一家酒店房间向酒店大楼下参加一场音乐节演唱会的人群开枪。造成58人死亡，800多人受伤。当警察冲进他所在的"曼德勒湾"酒店套房时，帕多克开枪自杀。在房间里， 调查人员发现了24件射击武器，其中 包括几支半自动步枪。

美国联邦调查局的报告称, 目前没有证据表明案犯的行动出于意识形态或者政治动机。但一个非常重要的因素是，帕多克有自杀的计划。

帕多克生前是个生活富裕的退休会计师，赌博成瘾。据媒体报道, 在发生血腥枪击案之前的几年时间里，他已经输掉了一大笔钱。此外他的健康状况也存在问题。

李京慧/叶宣 (法新社、德新社)