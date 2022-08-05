 拉攏抗中 拜登9月將召開太平洋島國峰會 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.08.2022

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拉攏抗中 拜登9月將召開太平洋島國峰會

​​中美兩國在南太平洋的外交爭奪戰日漸白熱化。美國週六（6日）宣布，總統拜登將邀請太平洋島國各國領袖9月到白宮訪問，召開峰會，以對抗中國在該地區日益增加的影響力，而南太平洋島國們又會如何回應呢？

Joe Biden hält Rede im Rosengarten

拜登將召開太平洋島國峰會，各國將會如何反應受到關注（資料照）。

（德國之聲中文網）正當台灣海峽局勢緊張之時，中美兩國在南太平洋的爭奪也成為新的焦點。正在南太平洋地區訪問的美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）週六（8月6日）表示，美國總統拜登將於9月在白宮接待太平洋島國領導人。這將深化美國在該區域的「魅力攻勢」，以對抗中國日益增長的影響力。

法新社報導，美方將邀請南太平洋各國領導人到華盛頓舉行會議和晚宴。謝爾曼說：「這次會議將是美國和太平洋島國，以太平洋方式傾聽和歷史性的機會。」

報導指出，拜登此舉是為了讓美國在一系列的穿梭外交中，尋求加強南太平洋聯盟，以對抗北京。此前，華盛頓已宣布將在該地區開設一系列新的外交使團。但目前還不清楚南太平洋島國們會如何回應拜登的邀約。

在湯加訪問期間，謝爾曼還強調了中國最近決定暫停與美國的氣候變遷談判，對當地造成潛在影響。中國做出該決定，是由於美國國會議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣所引發的。

美國副國務卿謝爾曼（資料照）

美國副國務卿謝爾曼（資料照）

「對於湯加來說，氣候變遷是存在的，我們理解這一點。現在世界上最大的排放國，一個必須讓我們達到1.5攝氏度（限制目標）的國家，現在退出了討論，這令人非常失望」，謝爾曼說。

根據2015年制訂的《 巴黎氣候協議》的條款，各國正尋求將全球氣溫上升限制在1.5 攝氏度以內。

海平面上升是南太平洋地區的首要問題，許多國家位於海平面以上僅幾公尺處，並且已經受到了氣候變遷的影響。

南太平洋近來成為中國與美澳進行外交爭奪的地區，其中，所羅門群島處於北京和華盛頓最新的南太平洋競逐核心。中國4月與該島國簽署了一項未公開的安全協議，令美澳等西方ㄇ感到震驚。批評人士擔心，這筆交易可能會導致中國在南太平洋獲得軍事立足點。

中國外長王毅5月曾出訪南太平多國，引發西方高度緊張（資料照）

中國外長王毅5月曾出訪南太平多國，引發西方高度緊張（資料照）

中國外交部長王毅於5月開展了南太平洋島國訪問之行，澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）也多次訪問了南太地區。此外，紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）上週也才訪問過薩摩亞。

謝爾曼：勿讓中國決定未來

路透社報導，謝爾曼在地緣政治日益緊張的情況下，對太平洋國家進行這趟訪問時表示，湯加應該決定自己的未來，而不是中國或任何其他國家來決定。

6日在湯加首都努庫阿洛法（Nukuʻalofa）與當地大學生舉行的電視轉播活動中，她說，美國和湯加兩國在宗教自由和人權方面有著共同的價值觀，美國也認為湯加具有重要的戰略意義。

「日本人（在二戰中）為什麼要襲擊這裡？因為你是一個戰略島嶼，對於誰將統治太平洋、誰將擁有這個地區至關重要」，她說。

「它在今天也具有戰略意義，因為如你所知，中華人民共和國想要在這裡，他們想要在這裡投資」，謝爾曼補充：「他們不能做的……是為你決定你的未來。我們想和你一起工作，我們想和你合作，我們想確保你可以選擇自己的未來，我們和任何人都不會否則由你決定」。

謝爾曼5日還會見了湯加首相兼國防部長索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni），以及湯加國王圖普六世（Tupou VI），慶祝美國與湯加建交50週年，並商討在湯加設立美國大使館的事宜。

謝爾曼接下來的行程計劃，還包括出席在所羅門群島舉行的第二次世界大戰紀念活動，以及對澳大利亞和新西蘭進行訪問。美國駐澳大利亞大使卡羅琳·肯尼迪（Caroline Kennedy）也將出席紀念儀式，他的父親、美國前總統約翰·肯尼迪（John Kennedy）二戰時曾在所羅門群島服役。

（綜合報導）

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