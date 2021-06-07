拉拢欧洲对抗中俄 拜登:美国回来了

(德国之声中文网) 美国总统拜登9日开启他任内的首次海外之行，向国际社会宣告「美国回来了」，他试图藉此向世界重新证明美国的地位，并稳定被前总统特朗普动摇的欧洲盟友。

拜登出访的第一站是在皇家空军米尔登霍尔基地 (Royal Air Force Mildenhall base) 访问美国军队及其家属，他在那里阐述了此行的任务。

他说：「我们要清楚地表明，美国回来了，民主国家正站在一起，应对最艰难的挑战和对我们的未来最重要的问题。我们致力于用实力来领导，捍卫我们的价值观，并为我们的人民提供服务。」

他直言，全球必须终结新冠疫情，而这范围不仅仅是在美国国内，而是必须在世界各地。

拜登也提到美俄关系，表示华府希望与莫斯科建立稳定丶可预测的关系，但如果俄罗斯政府从事有害的活动，美国将以「有力且有意义的方式做出回应」。他重申：「我们不是在寻求与俄罗斯的冲突。」

美联社分析，拜登此行的目的主要着重在信息传递而非具体的行动或交易。拜登的首要任务是让世界相信，他的民主党政府不会只是美国在外交政策轨迹中短暂偏离主轴，因为许多盟国担心，在特朗普的四年领导後，美国外交政策已走向更多交易性的交涉，而这个趋势恐怕已不可逆。

美国国安顾问沙利文说：「此行的核心是推进拜登外交政策的基本主旨，团结世界上的民主国家，应对我们这个时代的巨大挑战。」

美国捐赠5亿支新冠疫苗

在拜登发表演说前不久讲话前不久，消息人士透露，拜登政府已经与辉瑞公司达成协议，购买5亿支新冠疫苗，预计在未来一年内捐赠给92个低收入国家和非洲联盟。

美国国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 告诉记者，拜登致力于分享疫苗，因为这符合美国的公共卫生和战略利益。他补充说，拜登的目的是表明「民主国家是能够为各地人民提供最佳解决方案的国家」。

沙利文表示：「正如拜登在联席会议谈话中所说的，我们是二战中的『民主军火库』。在接下来的这段时间，我们将成为『疫苗军火库』，帮助全球结束新冠疫情。」

拜登预计将于10日正式宣布这项疫苗捐赠计划。此前，美国因确保国内获得大部分疫苗的初始库存而遭到各界批评。

联合G7抗中

拜登此行的第一站是英国康沃尔郡 (Cornwall) 的海滨村庄圣伊夫 (St Ives)，他将在那里参加七国集团(G7)峰会。这次会议预计将以疫苗外交丶贸易丶气候和重建发展中国家基础设施的倡议为主。美国官员认为这方面的努力是为了对抗中国日益增长的影响力。

拜登将于10日在康沃尔郡与英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 会晤，这是英国脱欧后重新建立美英「特殊关系」的机会。两国将发表一份最新的两国原则联合声明，以纪念1941年的原始《大西洋宪章》。

但据白宫国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)透露，两人有深层的政策问题要讨论，拜登将加强美国对1998年受难日和平协议的坚定支持，该协议结束了北爱尔兰几十年的流血冲突。随着英国退出欧盟，该协议也受到了质疑。拜登和约翰逊还将讨论气候变化丶对抗中国对基础设施的全球影响以及西方军队从阿富汗撤军的问题。

拜登也预计还将与德国官员讨论对俄罗斯北溪2号管道的关切。拜登政府反对这条价值110亿美元的天然气管线，但德国希望能完成建设。在为期三天的七国集团峰会之后，拜登和他的妻子将在温莎城堡拜访伊丽莎白女王。78岁的拜登早在1982年就认识了女王，当时他还是特拉华州的美国参议员。

此外，拜登推动的对跨国公司全球最低税率在美国国内遭遇不少反弹声浪。七国集团财长在峰会前同意追求至少15%的全球最低税率，并允许各国国家对大约100家大型高利润公司产生的超额利润最多征收20%的税。然而，美国共和党政治人物本周站出来反对该计划，称此举可能会使美国实施更广泛全球协议的能力变得复杂。

拜普会引关注

拜登在结束英国的行程後将前往布鲁塞尔，与北约和欧盟领导人进行会谈。议程预计将聚焦俄罗斯丶中国和让北约盟国为共同防御做出更多贡献。

拜登在日内瓦结束行程，将与俄罗斯总统普京进行会谈，这场会谈也被视为本周最具挑战性的一场会晤。普京曾与美国前总统特朗普保持友好关系。

沙利文向媒体表示，拜登希望在七国集团和北约会议增强盟国的团结意识，因为他将在与普京的会议上就美国的各种不满向普京施压。他预计这次峰会不会有重大突破。当记者问及他与普京的会晤是否会在网络安全方面达成一些协议时，拜登不置可否。

(路透社、美联社)

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