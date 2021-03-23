拉拢北约欧盟 美国巩固抗中反俄阵线

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯24日在与北约盟国举行的第二天会议上发表演讲，谈到美国与其盟国的关系丶来自俄罗斯和中国的威胁以及全球面临的挑战。他以严厉的言词批评中国，并呼吁盟国采取团结一致的立场。

他说：「毫无疑问，中国的胁迫行为威胁到我们的集体安全和繁荣，它正在积极努力破坏国际体系的规则以及我们和盟国共同的价值观。但这并不意味着各国不能在气候变迁和健康安全等挑战上与中国合作。」

在布林肯承认中国的全球实力不断增强的同时，他誓言美国将与盟国合作，「缩小技术和基础设施等领域的差距，因為中国正在利用这些领域向他国施加压力」。他表示，在对抗北京时，依靠的是创新，「而不是最后通牒」。

布林肯重申了美国对北约的支持，尤其是北约章程的第5条，也就是确保北约成员之间相互防御的机制。

他呼吁盟国重振军事能力和备战状态，包括在核威慑和数字进攻方面。美国几届政府都呼吁其他北约成员国将国防开支提高至国内生产总值2%的联盟目标。布林肯还表示，北约在核心决策中，必须考量到新冠疫情和气候变迁带来的挑战。

在提到美国前总统特朗普执政时跨大西洋关系遇到的挑战，布林肯承认，盟国对美国的信任「在过去几年中受到了一定程度的动摇」。他表示，在很多盟国眼中，「美国似乎已经忘了谁是真正的朋友」。他说，美国新政府将加强实现对盟国的承诺。

演讲结束后，布林肯和欧盟外交事务高级代表博雷尔 (Josep Borrell) 发表联合声明，同意重启对华双边对话，并携手应对俄罗斯带来的挑战。他们在声明中表示：「欧盟与美国的共识是，与中国的关系是多方面的，包括合作丶竞争和制度性的竞争对手等元素。」

他们还讨论了在气候变迁丶新冠疫苗丶伊朗和土耳其等议题上展开合作。

北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 24日在新闻发布会上说：「尽管多年北约对俄罗斯施加压力并努力推展有意义的对话，但俄罗斯在国内的打压和在国外的侵略行为有日益加剧的情况。」

共同应对俄罗斯

布林肯除了批评中国外，也呼吁盟国在俄罗斯问题上采取坚定丶一致的立场。他说：「我认为我们能期望的是与俄罗斯建立一种可预测和稳定的关系。即使在我们与俄罗斯合作时推进我们的利益时，我们也将努力让俄罗斯为其鲁莽的敌对行动负责。」

在布林肯讲话之前，北约抨击俄罗斯的国内外政策。北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 24日在新闻发布会上说：「尽管多年北约对俄罗斯施加压力并努力推展有意义的对话，但俄罗斯在国内的打压和在国外的侵略行为有日益加剧的情况。」

北约要求俄罗斯政府立即释放反对派领导人纳瓦尔尼 (Alexei Navalny) 和其他政治犯，并谴责俄罗斯「破坏」邻国稳定，指出克里姆林宫影响邻国选举并支持网络攻击。斯托尔滕贝格说：「为了回应俄罗斯的行动，北约实施了我们这个时代最大的集体防御执法。我们加强了混合和网络防御，我们也将保持警惕。」

德国之声的记者格鲁克罗福特 (William Glucroft) 表示，布林肯的讲话是试图在美国和欧洲寻求大众对拜登政府重返多边主义的支持。他说：「这是一场非常外交的演讲。除了对美国人民喊话外，也是对欧洲大众喊话。」

德国之声的驻华府的记者琪莫尔 (Carolina Chimoy) 则说，布林肯试图让美国关注跨大西洋关系，因为美国选民目前主要关注的是新冠疫情和移民问题。

中俄联手反击

周二，中国外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫 (Sergey Lavrov) 在中国南部的桂林会面，对「新复兴的北约联盟」进行了定位。中俄两国外长表示，他们认为北约的团结是要让西方丶跨大西洋大国将其「基于规则的世界秩序强加给其他国家」。

拉夫罗夫说，这便是他所谓的「具破坏性的美国利益」，这些利益依赖政治和军事性的「冷战模式结盟」。他说，这些「重新建立的联盟」注定会破坏联合国提出的国际法治架构。 随着中国对世界政治的影响力日益增强，相关议题预计将成为北约国家元首在6月峰会上的重要议程。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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