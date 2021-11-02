 拉拢东盟领导人 拜登联日澳出招抗中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2021

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时政风云

拉拢东盟领导人 拜登联日澳出招抗中

东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。

ASEAN Summit 2021 I Joe Biden I USA

拜登政府积极规划印太经济合作。白宫的一份报告说，规划中的经济合作目标有关贸易便利化、减碳和制定清洁能源的标准。图为拜登视讯参与东盟峰会的画面。

(德国之声中文网) 美国总统拜登周三 (10月27日)告诉东南亚国家，美国将与他们一起捍卫海洋自由和民主，并抨击中国对台湾「胁迫性」的行动。

拜登重申，美国对台湾有一个「坚若磐石」的承诺。拜登说：「我们对中国的胁迫性......行动深表关切，」他指责这些行动 「威胁到区域和平与稳定」。此外，他还表示要为新疆和西藏的人权，以及香港人民的权利「大声疾呼」。

根据路透社，日本新任首相岸田文雄也呼应了拜登的相关谈话，提到了香港和新疆的人权状况，以及台湾海峡和平与稳定的重要性。

此外，美国的盟友澳大利亚和东盟同意建立「全面战略伙伴关系」，表明堪培拉有野心在这个地区发挥更大作用。澳大利亚总理莫里森说，该协定将加强外交和安全关系，并承诺该国将「以实质内容支持这项协定」。

莫里森试图向东盟保证，美国、英国和澳大利亚上个月达成的AUKUS三边安全条约不会对该地区构成威胁。根据该条约，澳大利亚将获得核动力潜艇。

根据中国国务院，同场出席的中国总理李克强在峰会上说，南海和平符合中国和东盟国家的共同利益，并呼吁东盟各国加快《南海行为准则》的磋商，「把南海建设成为和平之海」。

China Peking | Eröffnung Jahrestagung Volkskongress | Li Keqiang

李克强在东盟会议上再提《南海行为准则》，其旨在呼应中国与东盟各国在2002年签署的《南海各方行为宣言》，该宣言约定与南海有关的主权国家以和平方式解决领土和管辖权争议，而不诉诸武力。

拜登的经济倡议

拜登在峰会上说，华盛顿将开始与印太地区的伙伴就制定区域经济框架进行会谈。此前，批评者指出，在美国前总统特朗普于2017年退出《跨太平洋伙伴关系全面进步协议》贸易协定后，美国针对印太地区的战略缺乏经济考量。

DW.COM

台湾总统蔡英文26日接受CNN专访。她证实目前有美军驻守在台湾，但「人数没有外界想像的多」。她也强调，她对美国协防台湾有信心，并称她愿意与习近平坐下来谈双方的差异。

近日美国不断释放信号，说北京「误用」联合国大会第2758号决议阻挡台湾参与国际组织。中国专家则反批美歪曲事实。美国务卿26日发表正式声明挺台，中方多部门迅速回应。中国国台办强调，台湾无权参加联合国。

如果澳大利亚拥有核动力潜艇，那么它不仅成为全球第7个拥有核潜艇的国家，同时让澳大利亚海军巡逻的能力范围最北可至台湾。即便澳大利亚海军不配备核武器，打造核潜艇舰队也可能改变太平洋海军力量的平衡。

然而虽然拜登在峰会上表示，华盛顿将开始与印太地区的伙伴讨论制定一个区域经济框架，但路透社报道，拜登政府迄今一直避免采取任何行动使外界认为会有损失美国就业机会的可能。

美国政府一名高级官员强调，拜登提到的倡议「不是一项贸易协议」。他说：「总统所说的......是我们将开始与合作伙伴讨论制定一个经济框架，为我们的未来做好准备，聚焦于使工人和中产阶级的生活更美好。这将是我们在该地区的经济参与指引」。

 

(路透社等)

 

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