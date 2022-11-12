 拉拢东盟抗衡中国 拜登呼吁打造“自由开放印太” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.11.2022

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时政风云

拉拢东盟抗衡中国 拜登呼吁打造“自由开放印太”

从金边到巴厘岛再到曼谷——近期有三场重要国际峰会在东南亚地区召开，东盟国家也成为美、中等国争相拉拢的对象。在李克强与东盟国家领导人举行会晤之后，拜登周六也在东盟-美国峰会上宣布双方之间的合作“走进了全新时代”，并致力于打造“自由开放的印太地区”。

拜登在东盟-美国峰会上讲话

拜登在东盟-美国峰会上讲话

（德国之声中文网）美国希望通过扩大与东盟国家合作，抗衡中国在东南亚地区日益增长的影响力。在周六举行的东盟峰会上，美国总统拜登表示，东盟（ASEAN）在美国印太战略中“居于核心地位”。美国和东盟之间的关系也如此前所宣布的那样，提升到“全面战略伙伴”的高度。

拜登在讲话中称，双方之间的合作“走进了一个全新时代”。德新社报道指出，不光是美国，中国也在极力拉拢东南亚国家。一年前，这个与东盟国家地理上直接相邻的全球第二大经济体，已经与东盟建立了类似的“全面战略伙伴”关系。

谈及美中分歧

在周六的会议上，拜登表示，美国与东盟之间的合作目标是打造一个“自由且开放，稳定且繁荣，坚固且安全的印太地区”。这样的合作将有助于应对“从南中国海到缅甸”的一系列挑战。他谈到缅甸在军事政变之后的危机，也间接提及南中国海主权争议。中国和东盟国家的多个成员国都存在领土争端。

柬埔寨首相洪森在金边会见李克强

柬埔寨首相洪森在金边会见李克强

在拜登会晤东盟国家领导人的前一天，中国总理李克强在金边参加了与东盟之间的“10+1”峰会。李克强在会上谈及《中国东盟全面战略伙伴关系行动计划》和《南海各方行为宣言》签署20周年。他表示，中国和东盟国家积累形成了对话合作、共同治理的成功经验，维护了南海总体和平稳定。

周五，李克强还和日本首相岸田文雄及韩国总统尹锡悦共同出席了中日韩三国与东盟之间的“10+3”领导人会议。尹锡悦在会上呼吁中、日两国及东盟诸国加强合作，以应付粮食危机及维护区内人权。

东盟各国也对朝鲜核计划表示担忧，呼吁平壤方面停止威胁地区安全的行动，回到无核化的谈判桌前。据悉，尹锡悦将于周日与岸田文雄在金边举行双边会晤，这位韩国总统预计也将会见美国总统拜登。

谴责俄罗斯侵略乌克兰

美国国务卿布林肯在与乌克兰外长库列巴的会晤中承诺将长期向乌方提供支持。这是乌克兰外长首次被邀请参加东盟会议。俄罗斯外长拉夫罗夫也已经抵达金边赴会，但是据库列巴称，俄方并未“按照国际外交惯例”提出会晤建议。

“没有迹象显示俄罗斯在寻求严肃认真的谈判”，库列巴说。德新社报道指出，目前也尚不清楚，同时都在金边的拉夫罗夫和布林肯是否会举行双边会谈。

拜登：我不认为中国非常重视普京

乌克兰希望东盟国家能够向俄罗斯施压，敦促其继续执行粮食出口协议，阻止莫斯科继续和全世界“玩饥饿游戏”。此前在联合国和土耳其的斡旋之下，俄罗斯与乌克兰达成了一份有关确保乌克兰粮食出口运输的协议，这份协议将在11月19日到期，但其实在10月份莫斯科就曾单方面退出协议。

拜登又出口误

据法新社报道，拜登在发言中向柬埔寨首相洪森致谢的时候，不小心将“柬埔寨”（Cambodia）说成了“哥伦比亚”（Colombi）。不过他很快意识到自己的口误，并且纠正了说法。即将年满80周岁的拜登已经在公开讲话中出现过多次口误。     

在金边召开的东盟峰会是东南亚地区一系列峰会的开端：下周二，20国集团峰会将在印尼度假胜地巴厘岛召开；下周末，泰国首都曼谷还将举办亚太经合组织（APEC）峰会。
 

（德新社、路透社等）

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