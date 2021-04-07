拉开与五眼联盟距离？新西兰外长谈对华政策

（德国之声中文网）新西兰首位女外长纳纳亚·马胡塔（Nanaia Mahuta）本周一（4月19日）向新西兰中国关系促进委员会表示，五眼联盟不应该偏离成员间分享情报的范围。她说，“我们对五眼联盟扩大管辖范围的做法感到不舒服”，“我们更希望寻找多边机会，表达对一系列议题的关切。”

五眼联盟由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰五个英语圈国家组成的情报共享联盟，历史最早可以追溯到第二次世界大战。近年来，五眼联盟国家经常在国际事务中形成统一战线。据澳大利亚外长玛丽斯·佩恩（Marise Payne）2020年的一项声明，五眼联盟去年讨论的范畴除了情报共享外，还包括敏感技术、香港问题、供应链、新冠疫情等等。

中国外交部多次强硬回击五眼联盟声明

去年11月18日，五眼联盟成员国外长发表香港问题联合声明，要求中国撤回人大授权香港特区撤销四名民主派立法会议员资格的决定。中国外交部发言人赵立坚次日对此表示，“不管他们长五只眼，还是十只眼，只要胆敢损害中国主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。”

今年3月22日，美国务卿、加拿大外长、英国外交大臣发表联合声明，就中国政府在新疆侵犯少数民族人权表示关注。同一天，澳大利亚和新西兰外长也发表联合声明说，有明确证据显示新疆发生了严重践踏人权的行为，两国欢迎加拿大、欧盟和美英宣布的措施。3月24日，中国外交部发言人华春莹即在记者会上表示， 美国及其“五眼联盟”盟友是进行了协调，摆出要打群架的样子。她说，“他们的嘴脸不禁让人想起当年的八国联军，但这几个国家显然搞错了时代，‘身子’进入21世纪第二个十年，对中国‘脑子’还停留在19世纪末的晚清。”她还称，“现在的中国已经不是120年前的中国。中国人民是惹不得的，如果惹翻了，是不好办的。”

新西兰要制定自己的对中关系路线图

自2017年以来，中国一直是新西兰最大的贸易伙伴。在有关中国的议题上，新西兰并非和五眼联盟其他国家完全步调一致。今年1月，当“五眼联盟”伙伴中的美澳英加发表措辞强硬的联合声明，表示对香港局势 “严重关切”时，新西兰就没有联名。和美、澳不同，对于中国在太平洋扩大影响力的问题，新西兰官员的表态也较为谨慎，避免直接批评北京。

尽管新西兰官员对个中原因并未做出阐释，但新西兰外长纳纳亚·马胡塔本周一表示，惠灵顿希望在处理和中国的关系时制定自己的路线图。她在讲话中说，在和中国看法不同时，比如在香港和对待新疆维族的问题上，新西兰会认为有必要表明自己的看法，但新西兰不赞成让五眼联盟着眼于在其职权范围外的议题上对外传达信息。她说，新西兰与中国的关系是“必要的，是我们最重要的外交关系之一”，“政府在处理这种关系时，要考虑到所有新西兰人的长远利益。她也指出太平洋地区高额债务带来的 "重大风险"，但没有对一些批评者所说的中国在该地区的 "债务陷阱外交 "进行指责。她还强调，新西兰寻求追求长期的、深层次的价值观和利益，希望在与中国的交往中做一个 “尊重的、可预测的和一贯的 ”伙伴。

自贸协定升级 vs 惩罚性关税

纳纳亚·马胡塔去年11月2日被任命为外长。她的表态再次显示中新西兰与澳大利亚等伙伴国家在中国问题上的意见分歧日益加大。本周三，马胡塔和新西兰总理阿德恩将和来访的澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）举行面对面会谈。

今年1月26日，中国-新西兰自贸协定升级议定书正式签署。新华社称，这意味着双方对彼此开放领域更大、水平更高，将给两国企业和人民带来更多开放红利。升级协议在货物贸易领域，新增部分木材和纸制品的市场开放，进一步优化原产地规则；在服务贸易领域，中方进一步扩大航空、教育、金融、养老、客运等领域对新方开放；在投资领域，新方放宽中资审查门槛，确认给予中资与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）成员同等的审查门槛待遇。

相比之下，澳大利亚在香港和维吾尔人境遇等问题上对北京进行了强有力的批评，结果是中方对包括葡萄酒和大麦在内的十几种澳大利亚进口产品加征惩罚性关税。

乐然/达扬（法新社、路透社）

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