拉帕尔马：火山停喷，灾难未消

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数月时间里，西班牙拉帕尔马岛（ La Palma ）火山不断喷发，释出巨量火山灰和岩浆。圣诞节起，火山终于恢复了平静。然而，火山喷发造成的灾难远未结束。人们开始清理工作，众多问题尚待解决。
老昆布雷火山（Cumbre Vieja）最为活跃，喷发期长达85天19小时，周围数社区几乎完全湮没在火山灰中，如同本图上位于拉斯曼查斯（Las Manchas）的这座房子。喷发完全过去后，居民和救援人员才得以真正开始清理工作。
初步统计结果：包括学校、教堂、保健中心在内的1345 所房屋建筑和农业灌溉系统被毁，8.3万名居民中约有 7000 人不得不离开家园。就像图中拉古纳（ La Laguna ）地区那样，熔岩突入居民区。
大量问题尚需解决，尤其是，如何处理火山灰和瓦砾？其大部分可被加工成火山砾或水泥，大块熔岩也可用于建筑业，部分火山灰在全球范围出售，为重建融资。
拉帕尔马西部只留下月球一般的荒芜景观：1250 公顷土地被熔岩或火山灰覆盖。只有从远处看，它才给人一种如画的感觉。
拉斯曼查斯这样的地方在多长时间里不适合居住，人们无从知晓。当局开始确定损失到底有多大。损失有可能高达9亿欧元。西班牙政府承诺提供2.25亿欧元援助金，同时，敦请布鲁塞尔动用欧盟团结基金。
受灾的不仅是当地的居民，还有生活在当地的动物。因火山爆发而失去主人的家猫浪迹街道，在灰烬里寻找食物。
被灰烬覆盖—— 就在这座房子前，赫然呈现一道火山灰带。火山喷发时释放了大量有毒气体，返家进行清理的人都被要求必须先让房间通风至少15 分钟。
冷却的岩浆与香蕉种植园近在咫尺，此前，岩浆已吞噬了数公顷土地。不过，冷却的熔岩可使干旱的加那利群岛上农业重现：火山砾散布耕地，可像海绵一样储存空气中的水分并将其传递给植物。
12 月 25 日，火山喷发结束，这可能是给居民们最好的圣诞礼物，但并未给他们带来确定性和平静。地震学家们警告说，火山随时可能重又活跃。
西班牙拉帕尔马岛（La Palma）老昆布雷火山 （Cumbre Vieja）还在喷发。许多当地居民对自己的工作和生计忧心忡忡。其中一些人已离岛他去，寻找新生活。
目前，全球聚焦正在格拉斯哥举行的联合国气候大会，众多国家元首和政府首脑与会，但中俄领导人缺席。联合国秘书长古特雷斯表示，人类必须停止像对待厕所一样对待大自然。
不管是气候危机、生态危机、自然灾害，还是瘟疫大流行，这些灾难之间的相互关联性，往往超出我们的想象。联合国大学最近发布的一份报告证明了这一观点。
《南极条约》旨在保护南极地区免受资源开采等人类干扰。然而，气候变化正在使这一保护设想落空。
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