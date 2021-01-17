西班牙拉帕尔马岛（La Palma）老昆布雷火山 （Cumbre Vieja）还在喷发。许多当地居民对自己的工作和生计忧心忡忡。其中一些人已离岛他去，寻找新生活。
（德国之声中文网）艰难的告别。在这里生活了 20 年后，罗德里格斯（Leonardo Rodríguez）毅然打点行装，准备离开家乡拉帕尔马岛。本月底，这位厨师将与生活伴侣和他们的两只猫一起，在内陆城市格拉纳达（Granada）勇敢开启新生活。他已找到一份工作。他之前在那里工作的位于火山脚下的那个比萨饼店，已停业数周。他租的房子也在此地。但他无法再去那儿。方圆6公里均成禁区，人员被疏散。熔岩太靠近了。
表情紧张的罗德里格斯告诉说，"和老板娘谈过了。老板娘定于 12 月初正式关店。火山还在活动，今天又发生了猛烈喷发。我和另一位同事不得不放弃我们的工作。"
本来，他和女友正打算买房。重新白手起家绝对不是两人的计划。谁想到，9月19日，火山爆发，摧毁了 1500 多座建筑物。房地产市场受到巨大冲击。罗德里格斯一无所获。很多拉帕尔马人也一样。莱昂纳多（Leonardo）就是其中一员。他告诉说，现在，有越来越多的人离开拉帕尔马。他姐姐也搬到了特内里费岛（Teneriffa）。几乎没有工作，住房狭窄。就像罗德里格斯那样，人们对国家援助失去信心。他指出，政府承诺的短期工作津贴仍未拿到。这位厨师透露，明天他和红十字会有个约谈，能获得一张额度至少有 150 到 200 欧元的信用卡，用以加油或超市，除了酒、衣服和烟草，其它物品都可以买。
西班牙政府承诺提供超过 2.5 亿欧元的资金帮助岛上居民，并为企业提供新房、基础设施、补偿金。然而，钱来得很慢。迄今，地方政府只拿到了承诺资金的一小部分，用于疏散人员的公寓或对他们的心理支持，或铺设新的灌溉系统为香蕉种植园供水。很多拉帕尔马居民抱怨说，由于整个分配程序过度官僚化，到目前为止，他们几乎没得到任何财政援助。
马丁（Oliver Martín ）一直在旅游业工作。现在，他致力于帮助灾民。铲火山灰、提供自己的车用于运送救灾物资。他认识那些不得不多次向当局提交申请材料、但依旧一无所得的人。这些人甚至拿不出一欧元在常去的咖啡吧喝上一杯。诚然，西班牙援助组织的捐款会有所帮助。但拉帕尔马一夜之间陡变。马丁指出， "街上有很多人，你可以看到他们脸上的痛苦和绝望。人们非常忧伤。而本来，我们一直认为，拉帕尔马人是快乐群体。"
火山爆发也给马丁带来重重问题。2018 年去世的女儿维奥莱塔 (Violeta) ，葬在塔扎科尔特 (Tazacorte) 墓地。火山熔岩流从她的最终安息地仅半公里处流过。数星期里，家人只被特许进入墓园若干次。想到女儿遗体可能将永远消失在熔岩中，他的心几乎就像被撕裂。他说，那种感觉 "犹如第二次失去她"。现在，他和有亲属葬在该墓地的其他人一起，共同呼吁迁墓。但这很难。根据现行法律，迁墓的条件之一是下葬须至少过去5年。因此，马丁需获特别许可。而这必须在短期内实现，因为，墓地近处的熔岩流随时可能变强或改变方向。
马丁说，"我们很担心，也很无奈。但有一点是肯定的：如果（当局）不及时做出决定，熔岩就会埋葬墓地……那我会去那里，把女儿挖出来。"
火山在所有层面决定着拉帕尔马岛居民的生活，而且是每时每刻。罗德里格斯凝视着自己的手机。火山脚下杰迪村 (Jedey) 附近的朋友发来消息： 火山再次发出咕哝声--"就像上次大喷发之前一样"。 围绕拉帕尔马岛有史以来持续时间最长的火山喷发，紧张局势还在继续。
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