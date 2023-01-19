 拉姆施泰因峰会：援乌作战坦克未定，但希望尚存 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2023

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拉姆施泰因峰会：援乌作战坦克未定，但希望尚存

周五（1月20日）在德国拉姆施泰因美军基地举行的北约国防部长会议讨论了对乌克兰反击俄罗斯的进一步援助。泽连斯基通过视频发言说：“时间必须成为我们的武器。”

拉姆施泰因（德国）美军基地举行援乌峰会

拉姆施泰因(德国)美军基地举行援乌峰会

（德国之声中文网）周五（1月20日）在德国拉姆施泰因美军基地举行的北约国防部长会议讨论了对乌克兰反击俄罗斯的进一步援助。

波兰国防部长：联盟建设将取得成功

波兰国防部长布拉什扎克（Mariusz Blaszczak）表示，他相信向乌克兰提供作战坦克的努力将取得成功。

然而，他说在德国拉姆施泰因美军基地举行的北约国防部长会议没有就此事作出决定。

“希望来自于这样一个事实：……15个国家的国防部长们在今天会议的间隙进行了会晤，我们谈到了这个话题。”布拉什扎克在拉姆施泰因告诉记者，“我相信，联盟建设将取得成功。”

波兰是向德国政府施压的国家之一，要求德国向乌克兰提供豹2型坦克，或允许其他国家从自己的装备中向乌克兰运送德产坦克。

美国希望乌克兰盟友“深挖库存”

美国国防部长奥斯汀邀请乌克兰联络小组成员参加在这个美国境外最大的空军基地举行的会议，并敦促他们“更深入地挖掘”自己的库存，向乌克兰提供击退俄罗斯入侵所需的武器。

出席会议者包括乌克兰国防部长雷斯尼科夫（Oleksii Resnikov）和北约秘书长斯托尔滕贝格。正如前两次的拉姆施泰因会议一样，还有一些非北约成员国的代表也出席了会议。

泽连斯基：“时间必须成为我们的武器”

乌克兰总统泽连斯基在会议开始时通过视频远程发言，敦促北约盟国“加快”武器交付。

他说：“时间必须成为我们的武器。克里姆林宫必将失败。”

他要求与会者将会议打造成“拉姆施泰因坦克会议”，并呼吁未来的会议作为“拉姆施泰因F-16战斗机会议和拉姆施泰因远程导弹会议而载入史册”。

德国将向乌克兰输送重型武器吗？

德国将核查援助豹2型坦克的可能性

德国新任国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）说，柏林尚未决定是否向乌克兰运送豹式作战坦克。但他补充说，官员们将核查库存，以确认交付的可能性。

皮斯托里乌斯在拉姆施泰因峰会的间隙说：“当涉及到豹式坦克的时候。今天，我们仍然不能说何时会作出决定，以及决定是什么。”

皮斯托里乌斯说，关于“有一个联盟在行动，而德国在阻挠”的印象是错误的。

他补充说：“有很好的理由支持交货，也有很好的理由反对交货。”

芬兰和美国在峰会前宣布援乌新计划

周五，芬兰宣布了一项4亿欧元（4.33亿美元）的军事援助计划，这是波兰迄今为止最大的一笔援助计划，其中包括重型火炮和弹药。

国五角大楼周四（1月19日）宣布了一项25亿美元的乌克兰军事援助计划。周五，北约国家将在德国拉姆施泰因美军基地举行援乌峰会。 

五角大楼的该项计划包括一批战车：90辆斯特赖克（Stryker）战车和59辆布雷德利（Bradley）战车，但没有坦克。 该计划将补充乌克兰的弹药库存，提供了包括海马斯（HIMARS）火箭炮系统、纳萨姆斯（NASAMS）防空系统和布雷德利战车上25毫米机关炮的弹药。 

西方支持者承诺增加对乌克兰的武器交付，用以打破俄罗斯坚固的防线。目前距离俄罗斯军队入侵乌克兰已将近一年。 

新的援助计划使美国自去年2月以来对乌克兰的军事援助总额达到267亿美元。 

没有坦克的武器清单 

在这批援助乌克兰的军事装备清单中，没有艾布拉姆斯坦克。 

华盛顿方面表示，这种现代坦克对乌克兰没有什么用处，因为其复杂的发动机——与喷气式飞机上的发动机相似——需要频繁和复杂的维护和加油。 德国总理肖尔茨此前表示，只有在华盛顿派出艾布拉姆斯坦克的条件下，柏林才会向乌克兰派出德国的豹2型坦克。因此，美国拒绝派出艾布拉姆斯坦克可能会产生更大的影响。 

德国面临着越来越大的压力，乌克兰以及支持乌克兰的盟国希望向基辅提供德国制造的、被认为是世界上最好的豹型坦克。 但在德国公众对此缺乏支持的情况下，肖尔茨政府还没有对此要求做出回应。 

西方盟友的持续支持 

来自大约50个国家的代表于周五（1月20日）聚集在德国拉姆施泰因美军基地，讨论对乌克兰持续的军事支持，该次会议围绕怎样应对俄罗斯新的春季攻势。 

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周四会见了德国新任命的国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）。 

预计德国将在拉姆施泰因峰会上宣布自己新的援乌计划，但可能像美国一样也不包括坦克。波兰和芬兰都表示，他们愿意向乌克兰派出自己的德国生产的豹2型坦克，但此举需要经过德国批准。 几个欧洲国家最近都宣布了向乌克兰提供装甲车的计划，其中英国是第一个表示将向乌克兰提供坦克的国家。 

这次峰会是在支持者承诺不会放弃乌克兰保卫战之后召开的。 

周五，德国新任命的国防部长皮斯托里乌斯其担任内政部长的下萨克森州的内政部新闻发布会上表示，他不认为美国交付艾布拉姆斯坦克是德国可能提供豹2型坦克的前提条件，他不知道有这样的条件。 

（美联社、路透社、法新社、德新社、丰克媒体） 

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