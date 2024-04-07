拉夫罗夫赴京会王毅 将谈乌克兰战争与国际合作

（德国之声中文网）据俄罗斯外交部周日发布的消息，俄外长拉夫罗夫周一开启为期两天的北京之行，预计访华期间会与中国外长王毅会晤，就乌克兰战争等其它焦点议题进行磋商。

北京方面也证实了这一行程，外交部发言人毛宁表示，俄罗斯外交部长拉夫罗夫是应外长王毅的邀请，对中国进行“正式访问”。

据悉，除了俄乌战争之外，列入议事日程的话题还包括亚太地区局势，以及两国如何在联合国、金砖组织和二十国集团等国际框架内加强合作。中俄两国外长上一次会面是去年10月在北京，此前王毅也曾在9月赴莫斯科访问。

德新社指出，中国一段时间以来一直在努力寻求俄乌战争的和平解决方案。今年3月，中国欧亚事务特别代表李辉访问乌克兰期间，乌方高层再次呼吁北京为寻求解决途径提供支持。

中国被视为俄罗斯的亲密盟友，但在乌克兰战争问题上试图强调自己的中立态度。虽然北京此前也曾提出一份有关政治解决乌克兰危机的12点声明，但是并未获得基辅方面以及西方社会的认可。

对于停战协议，乌克兰方面坚持的核心诉求是，俄罗斯必须从其占领的所有乌克兰领土上撤出。只有在这个前提之下，基辅才愿意和莫斯科就双方如何和平共处进行谈判。俄罗斯称这一计划“和现实相距甚远”，并予以拒绝。

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（德新社、法新社）

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