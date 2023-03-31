拉夫罗夫：西方试图在俄中关系上插入楔子

（德国之声中文网）拉夫罗夫在采访中说，上月普京总统同到访的习近平主席进行了10小时会谈，推动了莫斯科同北京之间的"战略伙伴关系"，并超越了"纯粹的双边背景"。这个采访周二（4月4日）发表于俄语读者量最大的周刊《论据与事实》的网络版。

"我们有一种天然的战友情谊，准备肩并肩地捍卫彼此的根本利益。"拉夫罗夫说，关于莫斯科和北京之间关系不平等的说法 "长期以来一直被不友好的国家普遍夸大"，"我们认为这是企图给我们的成功投下阴影，给莫斯科和北京之间的友谊插入楔子。"

在谈到俄罗斯与欧洲的关系时，拉夫罗夫表示，，因为欧盟支持乌克兰，并向基辅的 "犯罪政权 "提供武器和指导。他在采访中说，"欧盟已经失去了俄罗斯。但这是它自己的错，因为欧盟成员国和欧盟领导人公开宣布，必须让俄罗斯经历所谓的战略失败"。"作为对充满敌意行为的回应，我们将在必要时以强硬的方式采取行动，它们将建立在俄罗斯国家利益的基础之上，以及遵循外交实践中被认可的对等原则。"

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念和上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3月，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



习近平访俄给普京带来新希望

今年3月，中国国家主席习近平对俄罗斯进行了为期3天的国事访问。德国之声评论员写道，"乌克兰战争已经让普京陷入了绝望境地。前线俄军进退两难，经济在西方制裁重压下无法喘息，而国际刑事法庭发出的通缉令，更令这位俄罗斯总统陷入了前所未有的孤立境地。但只要不失去中国这个后盾，这位克里姆林宫主人打赢战争、建立世界新秩序的幻想就不会破灭。中国党和国家领导人习近平对莫斯科的访问，显然给普京带来了新的希望。"

俄罗斯入侵乌克兰几周之前普京访问北京，双方宣布建立"无上限"伙伴关系。迄今为止，中国没有谴责莫斯科悍然发动侵略战争、也没有明确指出俄罗斯践踏联合国宪章规定的尊重领土主权的原则。这一背景下，欧委会主席冯德莱恩上周在布鲁塞尔智库演讲谈到北京的斡旋时表示，中国应为"一个公正的和平进行努力"，"每一个和平方案，如果它事实上起着巩固俄罗斯兼并领土的作用，便不是一条可行之路"。

德国联邦议员：“中国的角色很复杂”

（综合报道）

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