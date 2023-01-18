 拉夫罗夫将美国比作希特勒、拿破仑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2023

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时政风云

拉夫罗夫将美国比作希特勒、拿破仑

俄罗斯外交部长拉夫罗夫将俄罗斯入侵乌克兰的责任归咎于美国。他作出了离奇的比喻：如今他们的行为方式与过去的希特勒和拿破仑相似。

俄罗斯外长拉夫罗夫

俄罗斯外长拉夫罗夫

（德国之声中文网）俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergej Lawrow）的发言通常相当清晰坚定，这位俄罗斯外长曾指责北约组织（NATO）发动了一场「摧毁俄罗斯和分裂世界的十字军东征」。

星期三（1月18日）上午于莫斯科举行的新闻发布会上，他又对华盛顿发起言论抨击。他说，美国应对乌克兰战争负有最终责任。那里正在发生的事情是美国对俄罗斯发动的混合战争的结果。他还强调，乌克兰危机早在俄罗斯于2月开始“特殊军事行动”之前就已经开始了。

拉夫罗夫接着将华盛顿最近的行动与希特勒和拿破仑的作为相比较，他称美国打算征服欧洲，以便对莫斯科发动战争。历史上，拿破仑和希特勒都企图征服俄罗斯而惨遭失败。

他说，美国以乌克兰为代理人，「正在对我国发动一场战争，任务同样是『最终解决』俄罗斯问题」，他表示：「就像希特勒希望『最终解决』犹太人问题一样，西方政客现在明确表示，俄罗斯必须遭受一场战略失败。」

所谓「最终解决方案」指的是纳粹对犹太人的大屠杀计划，导致了六百万犹太人和其他少数民族成员有系统地遭杀害。

互不妥协

据拉夫罗夫称，目前台面上没有任何解决战争的实际和平建议，乌克兰总统泽连斯基的想法是不切实际的。基辅领导层要求俄罗斯军队完全撤出乌克兰领土，并对俄罗斯军队造成的破坏进行赔偿。

俄罗斯方面多次明确表示，在莫斯科看来，只有乌克兰承认对黑海克里米亚半岛以及顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区的吞并，才能签署和平条约，乌克兰政府对此断然拒绝

（德新社、RTR）

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