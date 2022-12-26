拉夫罗夫：乌克兰必须满足俄罗斯的要求

（德国之声中文网）乌克兰和西方盟友拒绝接受普京提出的谈判提议。因为俄罗斯军队仍在继续攻打乌克兰城镇，而且莫斯科方面坚持要求基辅政府承认俄罗斯对乌克兰五分之一土地的吞并。

基辅方面表示，乌克兰将战斗到俄军撤出为止。

俄罗斯塔斯社引述拉夫罗夫的话说：“我们提出的在基辅控制领土施行去军事化和去纳粹化，消除那里对俄罗斯以及我们新领土的安全威胁，这些要求敌人都清楚。”

拉夫罗夫说：“问题很简单，为了你们自身的利益就去实现这些要求。否则就由俄罗斯军队来决定。”

今年2月24日，普京对乌克兰发动入侵并将其称之为“特别军事行动”。普京称对乌克兰展开军事行动的目的是“去纳粹化”和“去军事化”。他将乌克兰视为西方国家用来威胁俄罗斯的一枚棋子。

西方国家对俄罗斯实施了全面制裁，并向乌克兰提供了数十亿美元的援助。

上周，乌克兰总统泽连斯基访问美国的时候，美国宣布再向乌克兰提供18.5亿美元的军事援助，这其中就包括爱国者防空飞弹。此举激怒了莫斯科。

拉夫罗夫对塔斯社表示：“美国及其北约盟国的战略目标是在战场上击败俄罗斯，以此大幅削弱甚至摧毁我国，这对任何人来说都不是秘密。”

他指责俄美两国无法保持正常的关系，责任在美国拜登政府。

莫斯科曾计划通过军事行动迅速接管乌克兰，但是战争已经持续了11个月，俄军在战场上遭遇了很多尴尬的失败。

在最新一次暴露俄罗斯防空漏洞的空中打击行动中，一架据信是乌克兰的无人机深入俄罗斯领空数百公里，在其战略轰炸机的主要基地造成了致命的爆炸。

不信任感弥漫在乌克兰收复的城镇

激烈交火

乌克兰武装部队总参谋部周二表示，在过去24小时里，乌克兰部队击退了俄罗斯在卢甘斯克两个地区和顿涅茨克的六个地区的攻击。

乌克兰总统泽连斯基在周一晚间发表的视频讲话中称，顿巴斯前线的局势“困难且痛苦”。

乌克兰军事专家日丹诺夫（Oleh Zhdanov）说，卢甘斯克州克里米纳镇附近的战斗尤为激烈。他在社交网站上发表的一段视频中说：“顿涅茨克的战火也仍在继续燃烧。”

泽连斯基说，由于乌克兰能源基础设施受到攻击，乌克兰近900万人没有电。这相当于乌克兰四分之一的人口。

向基辅供电的电力公司YASNO的负责人在脸书上表示，虽然基辅的电力状况一直在改善，但停电现象仍将继续。

对俄原油制裁后将产生怎样影响？

军事基地

莫斯科方面声称，本周一，俄军击落一架乌克兰无人机，该无人机在俄罗斯恩格斯空军基地坠毁，导致3名俄军士兵死亡。乌克兰方面对此没有发表评论。

12月5日，疑似也曾有无人机对俄罗斯恩格斯空军基地发动过袭击。

基辅方面称，该空军基地是俄军轰炸机驻扎的重要机场，莫斯科曾利用该基地来攻击乌克兰的民用基础设施，该基地距离乌克兰边境有数百英里。

俄罗斯国防部在一份声明中说，恩格斯空军基地没有飞机被损坏。但俄罗斯和乌克兰都有社交媒体账户称，有几架飞机被摧毁。路透社无法独立核实这些消息。

（路透社）

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