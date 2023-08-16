拉夫勞倫涉維族強迫勞動 遭加拿大調查

繼耐吉和加拿大皇朝金礦公司之後，加拿大政府再對美國時裝品牌拉夫勞倫的加拿大子公司涉入新疆強迫勞動的問題展開調查。
（德國之聲中文網）加拿大企業責任監察員辦公室（CORE）週二（8月15日）宣布，將調查美國時裝品牌拉夫勞倫（Ralph Lauren）的加拿大子公司，以釐清該服裝零售商在中國的供應鏈和業務中，是否使用遭強迫勞動的維吾爾族勞工，或從這些勞動中受益。
CORE的報告詳列了相關指控，稱拉夫勞倫與使用、受益於維族強迫勞動的中國企業有供應鏈的關係。該辦公室主要負責追蹤、調查在海外經營的加拿大服飾、採礦以及石油和天然氣公司，是否有侵犯人權行為。
2022年6月，有28個民間團體對拉夫勞倫提出投訴，CORE對此已發布了初步評估報告。CORE監察官梅爾霍夫（Sheri Meyerhoffer）的聲明表示：「我決定對拉夫勞倫的投訴進行調查。」不過，該品牌的美國母公司針對加拿大對此事是否有管轄權提出異議，稱其子公司「不負責決策」，其所有業務均由該公司的美國總部監督。
總部位於加拿大首都渥太華的維吾爾人權倡導項目（Uyghur Rights Advocacy Project），在一份聲明中對CORE此次的調查表示歡迎。
拉夫勞倫並沒有回應路透社的置評請求。
過去幾年，多家美國和加拿大的大型跨國公司被指控直接、或在其供應鏈中使用維吾爾族的強迫勞動力。
今年7月， CORE對耐吉的加拿大子公司（Nike Canada）和皇朝金礦（Dynasty Gold）發起了類似的調查，指控它們在中國的供應鍊或業務，被認定有使用維吾爾強迫勞工，或從使用維吾爾強迫勞工中受益。不過，當時2家企業否認相關指控。
CORE表示，加拿大也將調查礦業和房地產投資公司GobiMin面臨的類似指控。GobiMin沒有回應路透社的置評請求。
根據國際人權組織，有超過100萬維吾爾人和其他以穆斯林為主的中國少數民族，被關押在新疆的再教育營，遭受到強迫勞動等一系列虐待行為。加拿大等西方國家國會曾稱中國政府對新疆的鎮壓是「種族滅絕」；聯合國人權事務高級專員則曾稱，中國對待維吾爾人的行為可能已構成反人類罪。
北京一貫否認再教育營的指控，稱這些設施是職業訓練中心，旨在遏制極端主義。
（路透社、法新社等）
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