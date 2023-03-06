拉动经济复苏 中国央行将降准0.25个百分点

（德国之声中文网）中国央行周五（3月17日）表示，今年将再次下调银行存款准备金率，以帮助保持流动性充裕并支持刚刚起步的经济复苏。

中国领导人已承诺加大对中国这个世界第二大经济体复苏的支持力度。在中国政府于去年12月突然取消"清零"防疫措施之后，该经济体正从疫情引发的经济衰退中逐步反弹。

中国人民银行表示，自 3 月 27 日起，除已实施 5% 存款准备金率的银行外，所有银行存款准备金率下调 0.25个百分点。

此举早于金融市场的预期。此前有数据显示今年前两个月经济缓慢但不均衡地复苏，信贷扩张也强于预期。

"当前，境外银行业风险加大，全球流动性承压，外部环境日趋复杂，"中国民生银行首席经济学家温彬表示。

他说："今年前两个月，中国主要经济指标呈现向好态势，但总体回升基础尚不牢固。"

央行尚未给出降准后将释放多少长期流动性的估计。长期流动性增加将让银行放出更多资金。

分析师估计，此举释放了超过5000亿元人民币（726亿美元）。

央行承诺今年政策"精准有力"地支持经济，保持流动性合理充裕，降低企业融资成本。

央行表示，此次降准的目的是"打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕"。

据官方媒体周五报道，中国新任总理李强已承诺推动整体经济改善，同时抵御任何重大风险。

此次降准是在 去年12 月对所有银行降准0.25个百分点之后进行的。

"降准是有效的工具"

中国央行行长易纲在 3 月 3 日的新闻发布会上表示，中国实际利率处于合理水平，降低银行存款准备金率仍将是支持经济的有效工具。

易纲出人意料地在今年两会后继续担任中国央行行长

自2018年以来，中国人民银行已经15次下调存款准备金率。2018年的准备金率为约15%。一些分析师一直猜测，央行还有多少进一步下调的空间。

英国经济研究机构"凯投宏观"（Capital Economics）的经济学家普里查德（Julian Evans-Pritchard）在一份说明中指出，"这将为中国的大中型银行提供一些财务救济。"

"这也可能有助于小幅压低贷款利率。但鉴于更广泛的政策约束迹象，我们怀疑它是否会对货币状况或信贷增长产生重大而持久的影响。"

央行表示，降准后金融机构的加权平均存款准备金率将保持在7.6%左右。

随着消费和基础设施投资的推动，中国的经济活动在 2023 年前两个月从疫情破坏中有所复苏。但它的其他传统增长引擎仍然存疑：在全球经济低迷的情况下，出口预计将保持疲软，而受危机打击的房地产行业才刚刚开始慢慢走出困境。

在去年降至仅 3%（近半个世纪以来最疲软的表现之一）之后，中国今年将经济增长设定为 5% 左右的温和目标。

（路透社）

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