拉加德：贸易战后果严重

（德国之声中文网）国际货币基金组织总裁拉加德表示，美中之间的贸易战将使中国明年损失0.6%的GDP增长。国际货币基金已将对中国2019年经济增长的预期下调至6.2%，今年的预计增长为6.6%。拉加德解释说，这一减速主要源于美中贸易关系紧张带来的"严重后果"。

拉加德周二（11月6日）在北京会见了中国总理李克强，并出席了第三次"1+6"圆桌对话会。除李克强和拉加德外，与会者还有同世界银行行长金墉、世界贸易组织总干事阿泽维多、经济合作与发展组织秘书长古里亚、金融稳定理事会主席卡尼、国际劳工组织副总干事格林菲尔德。

与会的国际组织代表称赞了中国应对债务危机和保持稳定经济增长方面的成就，同时对已持续多月的中美贸易争端带来的危险提出警告。

世界银行行长金墉表示："地平线上已出现一些乌云，我们预计，新兴市场经济体的增长将放缓。"拉加德接着说，中国迎来的"第一块乌云"就是贸易争端。

2018年的全球经济增长预计为3.7%，早些时候的预期还是4%。经合组织秘书长古里亚说，产生落差的原因是关税增加和贸易关系紧张。今年全球贸易将增长3%，比正常情况下应有的幅度低了4到5个百分点，而贸易摩擦是主要原因。

据中国媒体报道，周二在北京举行的第三次"1+6"圆桌对话会上，中国总理李克强同与会代表围绕"促进中国与世界经济在开放合作中寻求共赢"的主题，就当前世界经济走势、维护多边贸易体制、中国经济和改革开放等议题进行了交流。

会议呼吁各方共同维护多边主义，支持自由贸易原则，支持多边机构在全球经济治理中的积极作用，支持以规则为基础、开放、透明、包容、非歧视的多边贸易体制。