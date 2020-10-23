拉丁裔特朗普支持者：“社会主义者曾夺走我们的一切”

（德国之声中文网）口红与红色脚趾甲油完美搭配，在凉鞋中与绿色的草地形成鲜明的对比。卡布雷拉·莫里斯（Cabrera Morris）正在大型砖房的前院设置标牌，金发在闷热的风中轻柔地飘动。在热带午后阵雨袭来之前，停在房屋前宏伟车道上的两辆大型SUV汽车已经亮了，标牌上写着“特朗普与彭斯”和“拉丁裔支持特朗普”。

莫里斯在美国生活了50多年，当年她和母亲不得不逃离祖国古巴时，她才14岁。“我们的一切都被夺走了，一切。我父亲被送进劳教所，只因为他不想屈服于社会主义者。”那是1967年，菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）担任政府领导已有八年之久，没收了古巴富人财产，保障了自己的权力，古巴距离墨西哥湾美国大陆约170公里。

今年美国总统大选前，她竭尽全力确保特朗普总统可以连任，并阻止拜登与贺锦丽操纵美国命运。过去几周里，我们在美国各个角落与许多人交谈过，不同于许多特朗普的白人支持者，她的辩论更为谨慎。拜登不是社会主义者，贺锦丽也不是，但是他们周围的人可能会引导国家朝向拉丁裔不愿看见的方向发展。左派政客亚历山大·奥卡西奥·科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）就是其中之一，特别是伯尼·桑德斯（Bernie Sanders），他自称为社会主义者。

古巴人的典型论点

身为古巴流亡妇女，莫里斯的论点是古巴人的典型代表。革命后，富裕的古巴人想离开，因为他们的财产全被夺走了，他们希望在美国开始新的美好生活：“我相信美国梦，他们让我相信了美国梦。“莫里斯最初逃往西班牙，她的母亲为自己和女儿成功申请了绿卡，然后合法地进入了美国。这对她来说很重要，因为她不希望让非法移民进入美国，就算他们来自洪都拉斯或瓜地马拉等拉丁美洲国家，逃亡的人不应该要一边担心自己的财产，还要担心自己的生命。“我们可以是很好的例子，但是美国不能拯救世界上所有的人。”

除了特朗普的经济财政政策，使像她和她的丈夫这样的自雇人士生意很好之外，也因为特朗普采取的限制移民政策，获得了她的支持。大家可能没想到，特朗普反复对拉丁美洲人使用的苛刻话语并不使她感到困扰。“他批评墨西哥毒贩的时候，他不是要贬低墨西哥人。相反的，他是想制止犯罪。”

治安是重要问题

人身安全对他们来说是一个大问题，不仅在墨西哥边界上，还有美国境内。对此，她也看到了特朗普的明确论点。“贺锦丽希望减少警察的预算，我倒希望为我的五个孩子和孙子们提供安全保障。”像波特兰或基诺沙这样的城市，可以看到自由主义者把政治导向了何处，人们身在恐惧中，商店和房屋被燃烧。

莫里斯热爱美国，作为全国性组织“拉丁裔支持特朗普”的成员，她努力确保自己的生活可以保持原样，她和她的母亲为此共同努力着。“一开始我们什么都没有，母亲在头几年以每小时65美分的薪水工作，只为了给我未来。”她的花园是一个让人想起古巴的小天堂，香蕉挂在茂密的叶子之间，满是茂密植物的露台上排列着迷人的座位区，苔藓任意地生长。

得来不易的天堂 莫里斯会在自家花园组织活动支持政客

这座花园是莫里斯努力建构的天堂，她会定期组织募捐活动来支持政客：“我帮助过马可·鲁比奥（Marco Rubio，佛罗里达参议员）当选。”美国是他们的家，他们没有回头路，谈到古巴的夜空和夜晚的气味和噪音时，她的声音碎裂了。圣诞节，她会让自己来一趟回忆旅行：“这是我的古巴日。”然后会有传统古巴烤肉，米饭和豆类。到了午夜时分，会有圣诞弥撒。“我支持特朗普，也是因为他非常反对堕胎。”

如果她只能有一个说服选民支持特朗普的理由呢？她表示：“我不想重温已经经历过的事情。”说出这句话的时候，她朝房子旁的湖边望去，对面是1911年开始营业的高尔夫俱乐部，她和她的丈夫已经是多年会员。

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