 拉丁裔特朗普支持者：“社会主义者曾夺走我们的一切” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拉丁裔特朗普支持者：“社会主义者曾夺走我们的一切”

拉丁裔在美国佛罗里达州扮演着举足轻重的角色。许多富裕的古巴流亡者支持特朗普，因为他们担心若拜登当选，他们家人在古巴的悲惨经历将会重演。

USA |Florida | Wahlen 2020 | Bertica Cabrera Morris (Ines Pohl/DW)

卡布雷拉·莫里斯是特朗普的支持者

（德国之声中文网）口红与红色脚趾甲油完美搭配，在凉鞋中与绿色的草地形成鲜明的对比。卡布雷拉·莫里斯（Cabrera Morris）正在大型砖房的前院设置标牌，金发在闷热的风中轻柔地飘动。在热带午后阵雨袭来之前，停在房屋前宏伟车道上的两辆大型SUV汽车已经亮了，标牌上写着“特朗普与彭斯”和“拉丁裔支持特朗普”。

DW.COM

美国总统大选的两名候选人周四进行了选前最後一场辩论。双方针对新冠疫情丶健保丶朝鲜议题丶两人的从政纪录等议题展开激辩。民调显示，拜登在选战中保持稳健领先。

距离美国总统大选正式投票仅剩两周左右，但已经有近2770万选民提前投了票，这一比例前所未有。现任总统特朗普表示，如果他败选，将会离开美国。

目前德国和美国政治关系不佳，但是经济关系仍然稳定，对于美国公司而言，新冠疫情发生后，在德投资设点比以前更具吸引力。

莫里斯在美国生活了50多年，当年她和母亲不得不逃离祖国古巴时，她才14岁。“我们的一切都被夺走了，一切。我父亲被送进劳教所，只因为他不想屈服于社会主义者。”那是1967年，菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）担任政府领导已有八年之久，没收了古巴富人财产，保障了自己的权力，古巴距离墨西哥湾美国大陆约170公里。

今年美国总统大选前，她竭尽全力确保特朗普总统可以连任，并阻止拜登与贺锦丽操纵美国命运。过去几周里，我们在美国各个角落与许多人交谈过，不同于许多特朗普的白人支持者，她的辩论更为谨慎。拜登不是社会主义者，贺锦丽也不是，但是他们周围的人可能会引导国家朝向拉丁裔不愿看见的方向发展。左派政客亚历山大·奥卡西奥·科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）就是其中之一，特别是伯尼·桑德斯（Bernie Sanders），他自称为社会主义者。

古巴人的典型论点

身为古巴流亡妇女，莫里斯的论点是古巴人的典型代表。革命后，富裕的古巴人想离开，因为他们的财产全被夺走了，他们希望在美国开始新的美好生活：“我相信美国梦，他们让我相信了美国梦。“莫里斯最初逃往西班牙，她的母亲为自己和女儿成功申请了绿卡，然后合法地进入了美国。这对她来说很重要，因为她不希望让非法移民进入美国，就算他们来自洪都拉斯或瓜地马拉等拉丁美洲国家，逃亡的人不应该要一边担心自己的财产，还要担心自己的生命。“我们可以是很好的例子，但是美国不能拯救世界上所有的人。”

除了特朗普的经济财政政策，使像她和她的丈夫这样的自雇人士生意很好之外，也因为特朗普采取的限制移民政策，获得了她的支持。大家可能没想到，特朗普反复对拉丁美洲人使用的苛刻话语并不使她感到困扰。“他批评墨西哥毒贩的时候，他不是要贬低墨西哥人。相反的，他是想制止犯罪。”

治安是重要问题

人身安全对他们来说是一个大问题，不仅在墨西哥边界上，还有美国境内。对此，她也看到了特朗普的明确论点。“贺锦丽希望减少警察的预算，我倒希望为我的五个孩子和孙子们提供安全保障。”像波特兰或基诺沙这样的城市，可以看到自由主义者把政治导向了何处，人们身在恐惧中，商店和房屋被燃烧。

莫里斯热爱美国，作为全国性组织“拉丁裔支持特朗普”的成员，她努力确保自己的生活可以保持原样，她和她的母亲为此共同努力着。“一开始我们什么都没有，母亲在头几年以每小时65美分的薪水工作，只为了给我未来。”她的花园是一个让人想起古巴的小天堂，香蕉挂在茂密的叶子之间，满是茂密植物的露台上排列着迷人的座位区，苔藓任意地生长。

得来不易的天堂
USA |Florida | Wahlen 2020 | Ein Paradies das an Kuba erinnert (Ines Pohl/DW)

莫里斯会在自家花园组织活动支持政客

这座花园是莫里斯努力建构的天堂，她会定期组织募捐活动来支持政客：“我帮助过马可·鲁比奥（Marco Rubio，佛罗里达参议员）当选。”美国是他们的家，他们没有回头路，谈到古巴的夜空和夜晚的气味和噪音时，她的声音碎裂了。圣诞节，她会让自己来一趟回忆旅行：“这是我的古巴日。”然后会有传统古巴烤肉，米饭和豆类。到了午夜时分，会有圣诞弥撒。“我支持特朗普，也是因为他非常反对堕胎。”

如果她只能有一个说服选民支持特朗普的理由呢？她表示：“我不想重温已经经历过的事情。”说出这句话的时候，她朝房子旁的湖边望去，对面是1911年开始营业的高尔夫俱乐部，她和她的丈夫已经是多年会员。

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

 

相关内容

火力全开！奥巴马特朗普隔空喊话 23.10.2020

美国总统大选争取选票的角逐进入了最后阶段。两党都搬出了最后的重量级武器向对手开火。前总统奥巴马日前一反严肃认真的常态调侃特朗普的中国秘密银行帐号，当然老特也不是吃素的。

BG US-Wahl TV-Duell grau

美国总统大选：漫画家怎么看？ 23.10.2020

特朗普还是拜登：谁将成为下一位入主白宫的美国总统？来自世界各地的漫画家透过他们的作品表达自己的看法。

USA Dr. Anthony Fauci und Donald Trump

特朗普炮轰福奇是 "灾难" 20.10.2020

特朗普和福奇过去时常并肩亮相，现在这位专家疏远了特朗普。可以断定，美国总统特朗普和顶级防疫专家福奇不再是朋友，福奇不再帮助特朗普竞选。

广告

媒体看中国

China Jahrestag Einmarsch der chinesischen Armee in Nordkorea vor 70 Jahren (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

德语媒体：美中体制斗争和习近平对台湾迫不及待

特朗普政府激进的对华政策，给美中关系和两国社会带来了什么？习近平为什么会对台湾失去耐心？  