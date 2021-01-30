 拉丁美洲抗击新冠奇闻“疫”事 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2021

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时政风云

拉丁美洲抗击新冠奇闻“疫”事

新冠疫情重创拉丁美洲，两大经济体之一的墨西哥氧气罐紧缺盗卖成风，地球之肺巴西雨林医院氧气告罄向国际求援。委内瑞拉推出未经认证”奇迹水”，巴拿马男女隔日采购强制隔离。各国奇招尽出，期待疫苗解困。

Brasilien Ausbruch des Coronavirus im Amazonasgebiet

在巴西玛瑙斯市等待充灌氧气的市民（摄于2021年1月15日）

（德国之声中文网）墨西哥医疗级氧气价格随疫情蔓延飙涨，氧气罐更是盗卖的热门物件。首都墨西哥城北部图尔特佩克（Tultepec）市运送44大桶氧气罐货车被歹徒骑劫，同日”墨西哥社会保险局IMSS”索诺拉（Sonora）州医院也有大氧气罐失踪。首都”红十字会”救护车在接运新冠患者时，车上价值10万比索（等值4935美元）的3个大氧气罐被劫。

氧气！氧气！

“公民安全与保护部”（SSPC）资料，1月份全国7州发生13宗氧气罐抢劫案，犯罪团伙组织偷窃、转卖和哄抬氧气罐，市价高出原先3倍。

“联邦消费者检察署”（PROFECO）推出”送回一个空罐救人一命”的视频，重申氧气罐数量充足，氧气厂加班加点供应。症结在于民众将氧气罐留家备用，从而出现供应缺口。
首都政府也宣布在16个大区设立55个氧气加灌站，并设立专供贫困病患领取各界捐赠氧气罐的站点，缓解短缺现象。

墨西哥政府分别向辉瑞BioNtech生物科技（Pfizer-BioNtech）采购3550万剂、中国”康希诺生物”（CanSinoBIO）采购3500万剂，以及向阿斯立康（AstraZeneca）采购7740万剂。去年圣诞节开始接种辉瑞疫苗至今已达66万2217剂。其中95%为首剂，5%已完成2剂注射。

Südamerika Coronavirus Rückgang Umweltverschmutzung Cancun Beach

墨西哥度假胜地坎昆（Cancun）的海滩少有游客（资料图片）

伪造新冠证明难禁

西班牙”国家报”（El Pais）发自墨西哥城的调查报导，揭露度假胜地坎昆（Cancun）一纸伪造新冠阴性证明仅40美元。购买者仅需提供姓名、出生日期和预定旅行航班，不需采样即可取得有执照检验师签名的证明。

美国宣布必须持有阴性证明才能入境，伪造证明及时派上用场，较官方250美元紧急检测费省下了大笔开销。

墨西哥加勒比海和太平洋岸多个旅游景点为新冠高发区，旅客以伪照证明飞往世界各地，可能带来灾害性后果。

人口1.24亿的墨西哥染疫人数1825万，包括24日宣布染疫的安德列‧罗贝兹‧奥布拉多（Andrés Manuel López Obrador）总统在内，总染疫数排名全球第13位，在拉丁美洲排名巴西、哥伦比亚和阿根廷之后。病殁者却高达15.5万人居全球第3位，仅次于美国和巴西。

世界之肺医院缺氧

素有”地球之肺”美誉的巴西北部雨林亚马逊州（Amazonas）新冠疫情失控，更衍生出可能二度感染的变异毒株。该州首府玛瑙斯（Manaus）医疗系统氧气短缺几近崩溃，州长威尔逊•利马（Wilson Lima）呼吁国际紧急援助氧气，委内瑞拉已做出承诺。

反对党的圣保罗州长多利亚（João Doria）谴责雅伊尔‧博索纳罗总统（Jair Bolsonaro）政府不负责任，因为联邦政府否认新冠肺炎大流行，草菅人命。

博索纳罗回应，”玛瑙斯情况确实很糟，联邦政府已经尽了全力，如今只有靠州政府和市政府自己了。”

任期过半的博索纳罗长期忽视施打疫苗抗疫手段，玛瑙斯严重疫情下医院居然缺氧，导致里约和圣保罗等大城24日起连续两天同步举行弹劾大游行。

博索纳罗体会到医疗体系”缺氧”殃及个人政治前途，怪罪官僚体系导致疫情失控，转而接受中国援助疫苗并公开致谢。

博索纳罗宣布，中国”科兴生物”（Sinovac）提供巴西足以生产850万剂CoronaVac疫苗的活性原料。 2月3日运抵后将由布坦坦研究所（Butantan）负责生产。该疫苗有效率仅50.38%，但卫生部决定将采购其中5400万剂应急。

目前已有124.8万人接种由”布坦坦研究所”与”中国科兴”、及”阿斯利康和牛津大学”合作的疫苗，人数仅占全国18岁以上人口的0.78%。
巴西人口2.1亿，900万人罹患新冠肺炎，死亡达22.1万人。

Brasilien Sao Paulo Anti Bolsonaro Projektion Coronapolitik

巴西首都圣保罗一处要求弹劾博索纳罗总统的投影广告

委内瑞拉奇迹水有待验证

委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗（Nicolás a Moros）上周宣布，由本国菁英开发的Carvativir（卡瓦提比）可以清除体内100%新冠病毒，通过国家测试后已获得制造许可，即将向全国发放，作为治疗新冠的辅助药物。

马杜罗说，以19-20世纪名医荷西•格雷戈里奥•赫南德斯（José Gregorio Hernández）命名的”奇迹水”（Gotas Milagrosas），主要成分DR-10分子与治疗丙型肝炎和埃博拉（Ebola）的药物相仿，2020年赫南德斯以神迹获梵蒂冈封圣。

但“委内瑞拉科学研究所研究者协会” （Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas）发表51位成员连署声明，表明公布测试过程及数据前，无法支持该药疗效的说法。

“委内瑞拉国家医学科学院”（Academia Nacional de Medicina de Venezuela）声明，将期待更多验证后做出回应。

“泛美卫生组织”（PAHO）卫生紧急情况部副主任西尔万‧阿尔迪吉耶里（Sylvain Aldighieri）表示，“泛美卫生组织和世界卫生组织并未验证该针对新冠肺炎的新疗法。 ”这是“每个国家药品监管机构的责任”。

委内瑞拉2848.83万人中12万5776人染疫，病殁1177人。马杜罗总统已宣布4月起将开始施打俄罗斯的”卫星5号”（Sputnik V）疫苗，目前也正与古巴洽购疫苗中。

巴拿马最严隔离男女隔日采购

南北美洲接壤处的运河国家巴拿马，人口430万染疫总数却高达31万9453人，病殁数5244人；全国每13人中有一人染疫，87.7%复阴。

去年3月以来实施宵禁，8月起男女隔日上街并分时段采购生活用品。目前周末全国强制居家隔离，并按性别隔日采购减低感染机率，但每天仍有超过千例感染。
圣诞节与新年假期后，1月6日曾创下单日新增5186例记录。借鉴惨痛经验，2月的嘉年华活动已经宣布取消。

本月18日首批12840剂辉瑞疫苗运抵巴拿马后展开接种，3月底前总数45万剂将完成交货。

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