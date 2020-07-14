拉丁美洲在困境中试图遏止疫情蔓延

（德国之声中文网）新型冠状病毒持续在拉丁美洲扩散，350多万人感染了新冠肺炎，超过15万人死亡，是全球死亡率排名第二高的地区。尽管多国政府早早就采取了严格的限制措施，但这场流行病带来的压力还是暴露出了医疗系统的重大缺陷和不足。

根据美国约翰-霍普金斯大学的统计数据，全球10个受创最严重的国家中有4个在拉丁美洲。巴西有超过200万的确诊病例，秘鲁和墨西哥都有35万左右，智利则有33万。一些小国也受到严重影响，其中厄瓜多尔有7万多人感染，5千多人死亡。该国首都基多目前处于危机状态，因为重症监护床位极缺。许多人怀疑3个多月前即开始实施的宵禁未起到作用。

在职穷人和拉丁美洲的遗产

"宵禁是在所难免的，拉丁美洲政府采取的严格手段挽救了许多人的生命--但事实上这些措施不够可靠，因为病例没有减少"，柏林夏里特医院的病毒学家德雷克斯勒（Felix Drexler）告诉德国之声。部分原因是由于从事地下经济的人比例很高，"简而言之，爸爸去上班，妈妈去买菜，所以在某些时候难免有人被感染"，他说。

墨西哥城的小商店中挂着塑料帘防止新冠病毒传播

根据国际劳工组织（International Labor Organization）最近的一份报告，拉丁美洲和加勒比地区至少有1.4亿人的工作涉及地下经济，这意味着该地区约有一半劳动力从事低薪工作而没有出现在官方统计中。这场疫情很可能会让他们的数量增加：除了紧急状态前失业的2600万人之外，还有1500万人在隔离期间失去了工作。联合国称之为"在空前的经济和社会危机"中创下的数字。

另一个经常被忽视的因素是许多拉美人家中没有冰箱。德雷克斯勒指出，"中产阶级可以买两个星期的食物，或者订购之后能货送到府，但穷人没有能力付钱请人送货，也没有冰箱来储备物资。" 他一直代表德国国际合作署（GIZ）支援该地区一些国家对抗疫情。

迈阿密大学拉丁美洲COVID-19新冠政策观察站的研究员塔奇顿（Michael Touchton）也同意这些观点。他认为，厄瓜多尔、墨西哥或秘鲁等国的露天市场都应该关闭，因为那里的人们很难保持安全距离。他说， "这些场所都是疫情的热点，当局应该进行更严格的控制。"

又例如在秘鲁，国家财政援助是由银行支付的。但由于很多人没有活期账户，干脆亲自去办理，导致银行门口大排长龙。

德雷克斯勒强调指出，与其寻找 "被怪罪的人"，不如把高感染率归咎于拉丁美洲过去留下来的 "可悲遗产"。他提到，"医疗和教育方面的公共建设过少是在新冠病毒危机之前就有的问题，这也是为什么会有高比例的人口在地下经济领域谋生。"

间歇性宵禁

许多拉美国家的政府都有意放宽限制，这让人们担心病例数上升，也害怕早晚又会再度封城。德雷克斯勒认为，像德国那样的选择性宵禁可以帮助经济复苏。不过，他承认，病例数量必须 "足够小，才能控制在当地"。他说："目前很难在拉美地区进行尝试"。

塔奇顿说，难以论定哪个国家在对抗冠状病毒方面表现更好或更差，因为 "没有标准化的测试，我们没有相同的数据基础"。他说，智利的感染率很高是由于进行了大量的测试。

而哥伦比亚的情况正好相反--更不用说古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉了，那里报告的数字 "毫无意义"。 塔奇顿深信，"不进行检测和追踪病例的宵禁绝对没有价值"。

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