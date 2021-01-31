 拉丁美洲：中美角力的又一个战场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2021

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时政风云

拉丁美洲：中美角力的又一个战场

中国在拉丁美洲的直接投资首次出现减退，同时企业并购在增加。美国认为，中国在其后院的影响力构成对国家安全的威胁，并已在厄瓜多尔采取了相应的行动。

China Peking | Ivan Duque, Präsident Kolumbien & Xi Jinping, Präsident

2019年7月哥伦比亚总统杜克访问中国

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中国在拉美吸取了教训，已经开始缩减对该地区的投资规模，但其影响力却在不断扩大。现在，中国把目光投向了墨西哥，而西方国家则继续袖手旁观。

美国和中国都认为主宰5G就将获得经济、情报和军事上的优势。美国掀起一场全面将华为排除在5G网络的“清洁网络”运动，并由国务院次卿出访拉丁美洲展开游说。各國背景不同反應迥异，实际成效仍有待观察。

厄瓜多尔的财政状况十分糟糕，新冠危机之下更是有政府破产之虞。在该背景下，厄瓜多尔再次将目光投向了中国。该国近年来已经在经济上高度依赖北京，其砍伐雨林开发石油偿还中国债务的做法更是引发了高度争议。

拉丁美洲国家受到新冠疫情的严重冲击，各界一度对北京掩饰病毒来源的强烈质疑与谴责。在北京展开疫苗外交后，巴西、墨西哥和秘鲁等拉美国家如何应对?

（德国之声中文网）2010年，中国经济出现蓬勃的发展势头，国企希望向全球扩张，拉美地区成了投资的目标。拉丁美洲向来资本短缺，但自然资源丰富，而中国缺的正是原材料。那年，人们看到中国在那里投资高达350亿美元，创下新的纪录。

在后来的10年里，中国的投资继续快速发展，但双边关系中呈一边倒的事态开始变化，走向成熟，而与此同时，人们看到，中国方面产生了忧虑。

2020年，中国最大的两家政策银行 – 中国开发银行和中国进出口银行，没有继续向拉美国家提供新的贷款，这在过去15年里不曾出现过。而多年来，当地经济一直处在糟糕的状态。

以上结论是美国智库“美洲对话”与波士顿大学全球发展政策研究中心经过观察得出，他们的项目专门追踪研究“人民币外交”在美国后院所扮演的角色。

美联社的报道指出，中国在拉美的经济与外交影响力让美国政治决策者深感不安，在遏止中国崛起的过程中，美方已先输一局，现在，重任落到拜登政府身上。拜登政府警告，中国在拉美的足迹构成对美国的国家安全。然而，在拉美多个国家，中国已取代美国成为最大的贸易伙伴，这一背景下，遏制中国谈何容易。

研究报告指出，由于新冠疫情，美国的影响力持续下降，而中国则向当地国家捐赠价值超过2.15亿美元的医疗物资，作为对比，美国国际发展署同美国国务院一道总共提供了1.53亿美元的救灾物资。在阿根廷、巴西、智利、墨西哥和秘鲁，中国开展疫苗测试并计划在当地生产疫苗。

Chile Coronakrise Impfkampagne Sinovac

智利正施打中国疫苗

“毫无疑问，当地应对新冠病毒带有部分中国面孔”，该研究报告作者之一、波士顿大学经济学家莱伊（Rebecca Ray）对美联社这样说道，“美国丧失了这一机会，不过，自上世纪九十年代美国的生产线转移国外后，也的确无能为力参与这场竞争。同拉美国家一样，我们购买的许多医疗物资也源于中国。”

然而，支援医疗物资的善举虽然广受欢迎，但对多个当地政府而言支付账单则越来越困难。国际货币基金组织的数据显示，去年，拉美及加勒比海地区的经济萎缩7.4%，由此近10年的发展重新归零。

中国已感受到负债国家给自己带来的冲击。去年，厄瓜多尔谈判推迟一年偿还9亿美元的原油运输债务。同期，当地最大负债国委内瑞拉据信也得到推迟一年偿还债务的许可。

“美洲对话”智库亚洲与拉美项目负责人迈尔斯（Margaret Myers）认为，“拉美存在前所未有的挑战，在此背景下，目前中国不可能发放更多贷款。”

中国减少投资，增加收购

美联社认为，减少对拉美的投资反映中国正在从全球撤资，中国国内因应疫情，也需要资金振兴经济。但另一个原因，可能是中国更担心负债方失去偿还能力。

尽管贷款放慢，但中国对拉美大豆、铁矿石和其他大宗商品的购买依然强劲，去年的购买量估计高达1360亿美元。不仅如此，中国国有能源公司大量从仅剩不多的西方公司手中收购资产。研究报告显示，2020年中国在拉美兼并和收购的总资产价值高达70亿美元，比前一年翻了一倍。这些收购案包括中国三峡集团并购秘鲁最大的电力公司。

对拉美国家领导人来说，很难抵挡使用中国资金修建基础设施的魅力：借贷利息很低，同世界银行与国际货币基金不同，附带条件较少，审批程序较快，下次选举时可以作为成就进行宣传。

于是，即便像哥伦比亚这样美国较铁的伙伴，与中国的关系向来不热络，也跳上“顺风车”。去年，中国港湾工程有限责任公司参与的财团在哥伦比亚首都波哥大破土动工，修建首条地铁线。这项计划投资39亿美元的工程招标时，没有一家来自美洲的公司参与竞标，因无法从中国的贷款中直接获益。

USA Donald trump empfängt Lenín Moreno im weißen Haus

2020年2月厄瓜多尔时任总统莫雷诺访问美国

美国回击

美国国务院试图给予回击，指出美国的海外援助是长期且透明的，“北京在该地的援助基本上服务于中华人民共和国的商业和政治利益”。

今年1月，特朗普政府换届前，美国国际发展筹资委员会（DFC）同厄瓜多尔签署了一项28亿美元的基建协定，有人认为，这笔钱会被拿来对“中国债务进行再融资”，即偿还中国债务。但是，与中国 "一带一路 "倡议的1万亿美元相比，发展筹资委员会的600亿美元资金总额显得微不足道。

值得注意的是，美国国际发展筹资委员会给厄瓜多尔的贷款有着附加条件，它要求厄瓜多尔政府对石油工业和基础设施进行私有化，此外，禁止中国科技。

“美洲对话”智库亚洲与拉美项目负责人迈尔斯认为，上述措施当然能够遏制中国的影响力，“但是，不让下一代举债，并鼓励使用化石能源，能够持续性帮助厄瓜多尔吗？如果不能，它会成为从背后向美国发动的袭击。”

 

李鱼/苗子(美联社等)

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