拆不拆华为设备？德国跨党派政治家批评德铁

（德国之声中文网）德国《商报》10月2日报道，在针对华为等中国网络技术产品的安全顾虑不断增加的背景下，身为德国国有企业的德国铁路公司（简称“德铁”，DB）日渐成为人们关注焦点，因为德铁也使用了华为的技术。

报道称，尽管早就存在安全担忧，但是德铁尚未采取任何行动，这一事实引起了各方的极大不满。

绿党议会党团副主席冯·诺茨（Konstantin von Notz）对《商报》表示，德铁应该认真对待安全部门发出的警告

绿党议会党团副主席冯·诺茨（Konstantin von Notz）对《商报》表示：“这里所体现的商业决策的短视是致命的。”他呼吁采取“更加坚定的做法”，来保护关键基础设施。他说，“应该非常认真地对待安全部门发出的紧急警告”。

基民盟安全政治家基瑟韦特（Roderich Kiesewetter）也称，使用华为组件是“错误的和疏忽的”。他表示，“中国组件通常应该被排除在关键基础设施之外”。

社民党数字化领域政治家齐默尔曼 (Jens Zimmermann) 向《商报》表示，“在我看来，德国任何关键基础设施都不应该过于依赖单个制造商，尤其是来自具有政治影响力的国家的制造商”， 这包括众多基础设施网络，因此也包括铁路。他认为，德铁现在应该更换其整个华为基建设施。

自民党也有明确的表态。其议会党团的数字专家芬克-凯泽 (Maximilian Funke-Kaiser) 说：“在基础设施的所有领域，对中国组件的依赖都是一种很难被证明合理的风险。对于在运输和物流领域发挥主导作用的德铁来说尤其如此。”

去年12月才签下新订单

据路透社今年3月报道，德铁去年12月才签下一笔订单，委托德国电信（Deutsche Telekom）旗下子公司为其打造企业内部IT网络，而其中也会用到华为的部件。这笔订单的金额为6400万欧元，设备将使用华为生产的路由器和分流器，其操作系统须定期进行更新。安全专家认为，软件更新过程中存在的一个风险是被植入有害程序。

当时德铁的一名发言人表示，对所涉及的网络设施，并没有规定必须进行申报审批，因为这一网络是企业内部使用，而非公共基础设施。隶属于德国内政部的联邦信息技术安全局（BSI）当时也强调，到目前为止，德铁的IT系统并未被列为敏感基础设施。

由于与中国政府关系密切，网络设备制造商华为被多个国家列入有安全风险的企业“黑名单”。安全机构担心，华为的产品、部件有可能被用来将信息数据传输至中国，或者进行网络破坏。

不过，尚无公开信息显示有迹象证实上述嫌疑。华为和中国政府也均否认此类怀疑。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

《明镜周刊》今年8月引述德铁内部文件报道称，如果德国铁路拆除目前所使用的全部华为通讯基建设备，将总共造成高达4亿欧元的更换成本。此外，铁路的数字化改革也将面临“延迟五到六年”的威胁。

据德国网络媒体Table.Media10月5日报道，德铁2015年以来一直在安装来自中国的组件，因此数量众多。

德铁：政府尚未发出任何警告

德铁在发给Table.Media的一份声明中为自己辩护。德铁一位发言人表示：“外包服务和产品，包括关键基础设施中的服务和产品，是通过正式的招标程序进行的，这些程序是依据适用的欧盟法律原则和标准进行的。”在此类招标中，公司需要选择最佳报价，没有办法简单地排除单个提供商。

就此，德铁正在将责任推回政治层面。因为如果德国政府正式建议不要使用华为零部件，那么德铁在招标时就可以依据法律做出相应的变动。但是 “联邦信息安全办公室没有就使用华为组件发出警告”，该发言人说，并表示如果这种情况发生变化，德铁当然会做出相应的反应。

（商报，Table.Media等）

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