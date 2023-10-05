拆不拆华为设备？德国跨党派政治家批评德铁

（德国之声中文网）德国《商报》10月2日报道，在针对华为等中国网络技术产品的安全顾虑不断增加的背景下，身为德国国有企业的德国铁路公司（简称“德铁”，DB）日渐成为人们关注焦点，因为德铁也使用了华为的技术。
报道称，尽管早就存在安全担忧，但是德铁尚未采取任何行动，这一事实引起了各方的极大不满。
绿党议会党团副主席冯·诺茨（Konstantin von Notz）对《商报》表示，德铁应该认真对待安全部门发出的警告
绿党议会党团副主席冯·诺茨（Konstantin von Notz）对《商报》表示：“这里所体现的商业决策的短视是致命的。”他呼吁采取“更加坚定的做法”，来保护关键基础设施。他说，“应该非常认真地对待安全部门发出的紧急警告”。
基民盟安全政治家基瑟韦特（Roderich Kiesewetter）也称，使用华为组件是“错误的和疏忽的”。他表示，“中国组件通常应该被排除在关键基础设施之外”。
社民党数字化领域政治家齐默尔曼 (Jens Zimmermann) 向《商报》表示，“在我看来，德国任何关键基础设施都不应该过于依赖单个制造商，尤其是来自具有政治影响力的国家的制造商”， 这包括众多基础设施网络，因此也包括铁路。他认为，德铁现在应该更换其整个华为基建设施。
自民党也有明确的表态。其议会党团的数字专家芬克-凯泽 (Maximilian Funke-Kaiser) 说：“在基础设施的所有领域，对中国组件的依赖都是一种很难被证明合理的风险。对于在运输和物流领域发挥主导作用的德铁来说尤其如此。”
去年12月才签下新订单
据路透社今年3月报道，德铁去年12月才签下一笔订单，委托德国电信（Deutsche Telekom）旗下子公司为其打造企业内部IT网络，而其中也会用到华为的部件。这笔订单的金额为6400万欧元，设备将使用华为生产的路由器和分流器，其操作系统须定期进行更新。安全专家认为，软件更新过程中存在的一个风险是被植入有害程序。
当时德铁的一名发言人表示，对所涉及的网络设施，并没有规定必须进行申报审批，因为这一网络是企业内部使用，而非公共基础设施。隶属于德国内政部的联邦信息技术安全局（BSI）当时也强调，到目前为止，德铁的IT系统并未被列为敏感基础设施。
由于与中国政府关系密切，网络设备制造商华为被多个国家列入有安全风险的企业“黑名单”。安全机构担心，华为的产品、部件有可能被用来将信息数据传输至中国，或者进行网络破坏。
不过，尚无公开信息显示有迹象证实上述嫌疑。华为和中国政府也均否认此类怀疑。
《明镜周刊》今年8月引述德铁内部文件报道称，如果德国铁路拆除目前所使用的全部华为通讯基建设备，将总共造成高达4亿欧元的更换成本。此外，铁路的数字化改革也将面临“延迟五到六年”的威胁。
据德国网络媒体Table.Media10月5日报道，德铁2015年以来一直在安装来自中国的组件，因此数量众多。
德铁：政府尚未发出任何警告
德铁在发给Table.Media的一份声明中为自己辩护。德铁一位发言人表示：“外包服务和产品，包括关键基础设施中的服务和产品，是通过正式的招标程序进行的，这些程序是依据适用的欧盟法律原则和标准进行的。”在此类招标中，公司需要选择最佳报价，没有办法简单地排除单个提供商。
就此，德铁正在将责任推回政治层面。因为如果德国政府正式建议不要使用华为零部件，那么德铁在招标时就可以依据法律做出相应的变动。但是 “联邦信息安全办公室没有就使用华为组件发出警告”，该发言人说，并表示如果这种情况发生变化，德铁当然会做出相应的反应。
（商报，Table.Media等）
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有关德铁：你不得不知的10个槽点
那位大妈在说啥？
你等车的时候站台的大喇叭会播放乘车信息，然并卵！你TM根本听不懂喇叭里的那位大妈在说些啥？每个车站的播音设备都糟糕到极点。与其着急的去听永远像是在水下录制的乘车信息播报，不如借机会学一个德语有关车站的俏皮话：“Ich verstehe nur Bahnhof”，直译是：我只听懂了车站两字。意思是，你毛都没听懂。
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此火车非彼火车
这是连德国小学生都知道的事情：ICE（城际快车）是德国的“高铁”。每小时时速最高可达300公里（中国高铁：呵呵）。但同时，比它慢一点的IC（城际列车）也是白色和红色相间的，每小时车速最高可达200公里。如果你去小一点的地方，就必须要搭乘RB（地方铁路）。除此以外，还有各种地方的铁路公司列车和所谓城市快车（S-Bahn）。不仔细看好车号，分分钟上错车！
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德铁准点只是神话
德国铁路准点的神话早已经和德国人的严谨、高效一样幻灭。如果你不知道怎么和陌生人搭讪，吐槽德铁总是没错。许多人最经常的经历是：你急急忙忙吐血飞奔至站台，列车已经准时发车。你不慌不忙从容而至，列车晚点一个半小时。有关德铁晚点尺度最大的吐槽是：在德国，卧轨自杀的人都是饿死的。
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越来越贵的票价
和德国的邮费一样，德国铁路的票价这几年总体上来说是越来越贵，而且越来越复杂。对于有车的你来说，一个人开车比坐火车贵不到哪里去。如果你是三个人一起出行的话，一般来说租车出行都比乘坐德国铁路要便宜，而且能够直接让你享受门对门的舒适。能看懂德国铁路车票定价种类和思维的人，一定是一个接受过高等教育的人。
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不能来了车就上
如果你按照列车信息在正确的时间，正确的站台看到一辆火车缓缓进站，并不意味着你就能毫不犹豫地拔脚上车。经常晚点，更换站台的德铁，总是会给你各种各样的“惊喜”。这还不包括不少临时改变线路，或拆分车体的“大招”。如果你刚到德国，建议你不要在没有当地人的陪同下尝试德铁。
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自行车能上火车
对于某些骑车族来说，部分德铁列车上允许搬自行车上车是一个福音。但不经常这么干的你千万不要忘了给你的自行车兄弟也买张车票。不然被检票员抓住了也算逃票，必须面对高额罚款。而在乘车高峰期间，你想搬个自行车上火车只有两种可能：忍受别人的白眼；或者根本上不了车。
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有车票不代表就有座位
对于德国的快速铁路来说，车票和座位是分开出售的。当你气喘吁吁的终于跑到你的车厢，却发现这里并没有你的栖身之处。所有的座位上都有电子标示显示相应的座位是否被占。但有一种特别反人类的标示是：“ggf. reserviert”，意思是可能被预订了。这时你会问德国人的严谨到哪里去了？到底是订了还是没订？坐在上面的人是订座的人，还是和我一样没有订座的可怜虫？无论如何，等这个座位真正的主人驾到了，他会让你知道的。
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正确的时间 正确的地点？
清楚标记你现在的方位位于即将进站列车的第几节车厢，多么人性化的一个设计，终于值得中国高铁来学习一下。然后你会发现，还是“然并卵”。当你规规矩矩的等在01号车厢的位置时，你会发现进站的列车车厢安排并不是像信息牌上的那样安排的，而是完全相反，你现在在最后一节车厢。恭喜！你的德铁车厢内托行李两万五千里长征已经正式开启。
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清静？在德铁里你就别想了
不得不说，这也是开车出行的另一大好处:不会有人在“休息区”（Ruhebereich）大声打电话或交谈。也没有哭喊的孩子以及和自己说疯人疯语的流浪汉。最让人受不了的是：那些以为全世界都应该喜欢他的音乐，用各种手机和音响直接大声播放音乐的自私变态狂。
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有关德铁：你不得不知的10个槽点
如果你运气好
当然，以上都是德铁的槽点，并不是你每次都会遇上的事情。如果你运气好，你会准点的乘上干净、整洁的列车。从容的找到靠窗户，带小桌子的座位坐下，享受桌子上的一杯香浓的咖啡，并和你同路人打开心扉，收获新的友谊。但关键词就是“运气”。如今这种“运气”对于德铁的乘客来说，已经越来越稀有了。
作者: 任琛, Elizabeth Grenier