担忧CT值 恐惧被操纵：冬奥前 德国人心事重重

（德国之声中文网）德国滑雪协会高山滑雪队的负责人迈尔（Wolfgang Maier）在上周末表示，即将到来的中国之行对德国运动员们是“不够负责任的”。他对德国体育通讯社（SID）表示，对中国当地的新冠测试策略感到忧虑，称“这打开了操纵的大门”，“这样可以排除掉任何挡在你前面的人”。他还称感到被国际奥委会（IOC）置之于不顾。

现年61岁的迈尔数月以来一直在呼吁，针对PCR检测中决定结果呈现阴性还是阳性的CT值，制定明确规定。他批评，各联合会一直没有推进这个议题。

CT值越高，意味着感染新冠的风险越低。德国罗伯特-科赫研究所建议，CT值大于30可以结束隔离。国际上则常常以24作为无害的标准。在中国，该门槛为40。

迈尔说，如果没有变化，运动员们每天都要担忧，是否还能参与第二天的比赛。

在接受SID采访时，德国国家雪橇队教练斯皮斯也表达了类似的担忧，表示“我们都打了疫苗加强针，但这样就够了吗？”他也质疑，相关规定究竟是谁来拍板，是国际奥委会，还是中国当局？

IOC：有明确规定

德国滑雪协会主席施泰因勒（Franz Steinle）则与同僚迈尔的说法保持距离，表示不了解存在被操纵的风险。据德新社报道，施泰因勒说，必须为所有运动员提供平等的机会，并称“在与德国奥林匹克运动联合会和国际奥委会的负责人协商后，我们认为，会在专家层面达成必要的协议，让我们在明确的规则和明确的指导方针下开始奥运会”。

国际奥委会（IOC）1月9日指出，新冠防疫措施在北京冬奥会的《防疫手册》中有明确规定。任何不明确的情况都将由中国和国际专家组成的医疗专家组进行审查。

德奥联：信任IOC

德国奥林匹克运动联合会 （德奥联）体育部负责人施梅尔普芬尼格(Dirk Schimmelpfennig) 表示，理解运动员和教练们的担忧，但他也称信任国际奥委会。他在接受德意志广播采访时说：“国际奥委会已向我们明确解释——就像在东京时一样——是由国际专家组具体决定新冠案例的程序。”

此外，施梅尔普芬尼格也表示，他们受到中国卫生当局指导方针约束。他希望将奥运会上CT值阴阳性的衡量标准降低到“35左右，或者32左右”。他表示，目前与国际奥委会的相关讨论正在进行中。他同时指出，官员和运动员们“必须意识到”，中国在处理数据保护的方式与其他国家不同，但抵制不是一个解决方案，相反，人们应该学会如何面对和应对这些限制。

继东京奥运会后，施梅尔普芬尼格(Dirk Schimmelpfennig) 这次也将在北京冬奥担任德国队的总负责人。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使海外观众将缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



更多冬奥细则浮出水面

目前距离北京冬奥会开幕还有不到四周时间，主办方更多规定细则也浮出水面。其中一项规定尤为引起德语媒体关注：中国当局近期表示，与冬奥专用车辆发生事故后要避免接触。北京市交管局1月9日发布致广大市民群众的提示，冬奥会、冬残奥会日益临近，为保障参赛各方和市民群众健康安全，市民群众在出行过程中，一旦与冬奥专用车辆发生交通事故，请注意保持安全距离，做好安全防护，不与车辆和车内人员接触，等候专业人员到场处置。这样是为有效防范疫情风险，避免贴有闭环管理标识的冬奥专用车辆与闭环外人员接触。北京交警也提示务必保持安全距离，市民别去“敲车窗”。

这一规定在中国也引发了社会热烈讨论。一位网民调侃道：“你通常不会在路上见到冬奥专车。如果你见到，请保持安全距离，不要接近，不要碰撞。如不慎发生碰撞，请不要与车内人员接触……。切记不要敲击车窗，或与车内人员交流。有动物园规则那味儿了。”

（德国体育通讯社，德新社等）

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