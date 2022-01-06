 担忧CT值 恐惧被操纵：冬奥前 德国人心事重重 | 足坛体坛 | DW | 10.01.2022

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足坛体坛

担忧CT值 恐惧被操纵：冬奥前 德国人心事重重

即将赴北京参加冬奥会的德国队渴望奖牌，但同时也不乏担忧，特别是考虑到新冠疫情的现状，德国滑雪协会一位资深官员近日称，对于PCR检测可能被操纵的风险感到担忧，并对于CT值的评判标准提出质疑。国际奥委会和德奥联则表示，一切皆有明确规定，无需担忧。

北京冬奥会将于2月4日至2月20日举行

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（德国之声中文网）德国滑雪协会高山滑雪队的负责人迈尔（Wolfgang Maier）在上周末表示，即将到来的中国之行对德国运动员们是“不够负责任的”。他对德国体育通讯社（SID）表示，对中国当地的新冠测试策略感到忧虑，称“这打开了操纵的大门”，“这样可以排除掉任何挡在你前面的人”。他还称感到被国际奥委会（IOC）置之于不顾。

现年61岁的迈尔数月以来一直在呼吁，针对PCR检测中决定结果呈现阴性还是阳性的CT值，制定明确规定。他批评，各联合会一直没有推进这个议题。

CT值越高，意味着感染新冠的风险越低。德国罗伯特-科赫研究所建议，CT值大于30可以结束隔离。国际上则常常以24作为无害的标准。在中国，该门槛为40。

迈尔说，如果没有变化，运动员们每天都要担忧，是否还能参与第二天的比赛。

在接受SID采访时，德国国家雪橇队教练斯皮斯也表达了类似的担忧，表示“我们都打了疫苗加强针，但这样就够了吗？”他也质疑，相关规定究竟是谁来拍板，是国际奥委会，还是中国当局？

IOC：有明确规定

德国滑雪协会主席施泰因勒（Franz Steinle）则与同僚迈尔的说法保持距离，表示不了解存在被操纵的风险。据德新社报道，施泰因勒说，必须为所有运动员提供平等的机会，并称“在与德国奥林匹克运动联合会和国际奥委会的负责人协商后，我们认为，会在专家层面达成必要的协议，让我们在明确的规则和明确的指导方针下开始奥运会”。

德奥联体育部负责人施梅尔普芬尼格表示，他信任国际奥委会

德奥联体育部负责人施梅尔普芬尼格表示，他信任国际奥委会

国际奥委会（IOC）1月9日指出，新冠防疫措施在北京冬奥会的《防疫手册》中有明确规定。任何不明确的情况都将由中国和国际专家组成的医疗专家组进行审查。

德奥联：信任IOC

德国奥林匹克运动联合会 （德奥联）体育部负责人施梅尔普芬尼格(Dirk Schimmelpfennig) 表示，理解运动员和教练们的担忧，但他也称信任国际奥委会。他在接受德意志广播采访时说：“国际奥委会已向我们明确解释——就像在东京时一样——是由国际专家组具体决定新冠案例的程序。”

此外，施梅尔普芬尼格也表示，他们受到中国卫生当局指导方针约束。他希望将奥运会上CT值阴阳性的衡量标准降低到“35左右，或者32左右”。他表示，目前与国际奥委会的相关讨论正在进行中。他同时指出，官员和运动员们“必须意识到”，中国在处理数据保护的方式与其他国家不同，但抵制不是一个解决方案，相反，人们应该学会如何面对和应对这些限制。

继东京奥运会后，施梅尔普芬尼格(Dirk Schimmelpfennig) 这次也将在北京冬奥担任德国队的总负责人。

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更多冬奥细则浮出水面

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这一规定在中国也引发了社会热烈讨论。一位网民调侃道：“你通常不会在路上见到冬奥专车。如果你见到，请保持安全距离，不要接近，不要碰撞。如不慎发生碰撞，请不要与车内人员接触……。切记不要敲击车窗，或与车内人员交流。有动物园规则那味儿了。”

（德国体育通讯社，德新社等）

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