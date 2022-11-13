担忧被惩罚 欧洲球队放弃戴彩虹臂章

（德国之声中文网）德国、英国等七个欧洲国家的足球队原本参加了「One Love」行动，计划在世界杯中佩戴象征支持LGBTQ+权益的彩虹臂章，并表示即使被罚款也不会退缩。但如今改变了决定，发表联合声明表示：「国际足联（FIFA）明确指出，若球队队长在场上佩戴彩虹臂章参赛，将会祭出惩罚。」

声明写道：「我们不能将球员置于可能被黄牌警告甚至强迫离场的境地。」

国际足联随后发表声明强调，FIFA是「一个具包容性，希望通过支持良好和合法方式使足球造福社会的组织，但必须在众所周知的竞争规则框架下。」

鉴于东道国的人权状况以及对待LGBTQ社群的方式受到诟病，参与One Love行动的国家已于9月告知国际足联，希望在卡塔尔世界杯期间佩戴象征多元的彩色臂章。如今七个欧洲球队在声明中表示：「我们的球员和教练感到失望。他们是包容的坚定支持者，将会以其他方式表达支持。」

荷兰皇家足球协会（KNVB）表示：「国际足联想要在球场上对我们祭出惩罚是前所未有的，有悖于这个团结了数百万人的运动的精神。」

德国足协大使希策尔斯佩格（Thomas Hitzlsperger）在推特上写道：「（国际足联主席）因凡蒂诺甚至设法迫使球队不佩戴One Love臂章。多么可悲？！彩虹鞋带可以吗？」

国际足联周一宣布，其反歧视活动「No Discrinination」将在四分之一决赛阶段展开，届时「所有32名队长都有机会戴这个臂章」。

上周六（11月19日），国际足联表示将与联合国机构合作在世界杯期间展开社会运动，并提供各队队长通过臂章传递信息的机会。

（德新社）

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