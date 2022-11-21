担忧被惩罚 欧洲球队放弃戴彩虹臂章

多个欧洲球队发表联合声明称，由于担心被国际足协黄牌处分，七个欧洲国家世界杯代表队将放弃在卡塔尔世界杯赛事上佩戴象征反歧视的「One Love」彩虹臂章计划。
（德国之声中文网）德国、英国等七个欧洲国家的足球队原本参加了「One Love」行动，计划在世界杯中佩戴象征支持LGBTQ+权益的彩虹臂章，并表示即使被罚款也不会退缩。但如今改变了决定，发表联合声明表示：「国际足联（FIFA）明确指出，若球队队长在场上佩戴彩虹臂章参赛，将会祭出惩罚。」
声明写道：「我们不能将球员置于可能被黄牌警告甚至强迫离场的境地。」
国际足联随后发表声明强调，FIFA是「一个具包容性，希望通过支持良好和合法方式使足球造福社会的组织，但必须在众所周知的竞争规则框架下。」
鉴于东道国的人权状况以及对待LGBTQ社群的方式受到诟病，参与One Love行动的国家已于9月告知国际足联，希望在卡塔尔世界杯期间佩戴象征多元的彩色臂章。如今七个欧洲球队在声明中表示：「我们的球员和教练感到失望。他们是包容的坚定支持者，将会以其他方式表达支持。」
荷兰皇家足球协会（KNVB）表示：「国际足联想要在球场上对我们祭出惩罚是前所未有的，有悖于这个团结了数百万人的运动的精神。」
德国足协大使希策尔斯佩格（Thomas Hitzlsperger）在推特上写道：「（国际足联主席）因凡蒂诺甚至设法迫使球队不佩戴One Love臂章。多么可悲？！彩虹鞋带可以吗？」
国际足联周一宣布，其反歧视活动「No Discrinination」将在四分之一决赛阶段展开，届时「所有32名队长都有机会戴这个臂章」。
上周六（11月19日），国际足联表示将与联合国机构合作在世界杯期间展开社会运动，并提供各队队长通过臂章传递信息的机会。
（德新社）
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