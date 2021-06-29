 担忧疫情  美国继续限制外国公民入境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2021

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时政风云

担忧疫情  美国继续限制外国公民入境

多少人曾希望华盛顿能放宽入境限制。然而，与欧盟不同，美国政府依旧坚持严格的规定，并给出具体理由。 

白宫新闻发言人Jen Psaki无法确定何时能放宽入境规定 

白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）无法确定何时能放宽入境规定 

（德国之声中文网）出于对疫情的担忧，美国继续严格限制欧洲人和其他外国公民入境。白宫发言人普萨基（Jen Psaki）明确表示，"因德尔塔（Delta）变异毒株，我们目前维持现行旅行限制。" 她指出，新冠染疫数量正呈上升趋势，未接种疫苗的人群首当其冲，"而且，未来几周内非常可能会继续下去。" 她强调，尽管Delta变异毒株现在美国也居主导地位，但这并不意味着，让美国有更多的Delta染疫者是正确举措。在被问及相关限制将延续多久时，普萨基说，"没有什么规定是无限期的"，但目前尚无时间表。   

49%的美国人完全接种了疫苗。不过，公民接种意愿近来下降  

49%的美国人完全接种了疫苗。不过，公民接种意愿近来下降  

基本关闭边境一年有余

一年多前，美国对欧盟、英国、中国和伊朗公民基本关闭边境，以后又增加了其它国家，其中包括巴西和印度。记者、学生和商务人士除外。 

最近，为争取取消限制，航空公司和旅游公司作了大规模宣传。本月中旬，德国总理默克尔在白宫会晤拜登总统时也提出，望美方解除禁令。德国政府跨大西洋协调员拜尔（Peter Beyer）近日指出，放宽入境限制很重要，因为，德国企业在美国国内提供了数十万就业机会。他表示，美国人需明白，"如果不再有来往，那么，美国人的就业也会受到威胁"。 

  

USA I Angela Merkel und Joe Biden in Washington

图　访美期间，默克尔总理吁请放宽入境限制 

上月，欧盟敦促众成员国逐步取消对来自美国和其它国家旅行者的限制。为此，德国重新许可来自美国的"包括旅游在内的所有出于合法逗留目者"入境。  

  

（德新社，路透社） 

  

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