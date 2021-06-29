担忧疫情  美国继续限制外国公民入境

（德国之声中文网）出于对疫情的担忧，美国继续严格限制欧洲人和其他外国公民入境。白宫发言人普萨基（Jen Psaki）明确表示，"因德尔塔（Delta）变异毒株，我们目前维持现行旅行限制。" 她指出，新冠染疫数量正呈上升趋势，未接种疫苗的人群首当其冲，"而且，未来几周内非常可能会继续下去。" 她强调，尽管Delta变异毒株现在美国也居主导地位，但这并不意味着，让美国有更多的Delta染疫者是正确举措。在被问及相关限制将延续多久时，普萨基说，"没有什么规定是无限期的"，但目前尚无时间表。

基本关闭边境一年有余

一年多前，美国对欧盟、英国、中国和伊朗公民基本关闭边境，以后又增加了其它国家，其中包括巴西和印度。记者、学生和商务人士除外。

最近，为争取取消限制，航空公司和旅游公司作了大规模宣传。本月中旬，德国总理默克尔在白宫会晤拜登总统时也提出，望美方解除禁令。德国政府跨大西洋协调员拜尔（Peter Beyer）近日指出，放宽入境限制很重要，因为，德国企业在美国国内提供了数十万就业机会。他表示，美国人需明白，"如果不再有来往，那么，美国人的就业也会受到威胁"。

图 访美期间，默克尔总理吁请放宽入境限制

上月，欧盟敦促众成员国逐步取消对来自美国和其它国家旅行者的限制。为此，德国重新许可来自美国的"包括旅游在内的所有出于合法逗留目者"入境。

（德新社，路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。