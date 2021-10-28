担忧更多边境冲突 中国首次通过"陆地国界法"

（德国之声中文网）周六（10月23日），中国通过了一项新的法律《陆地国界法》。这是中国现代历史上第一次制定专门的法律，来规定如何管理和防卫与14个国家相邻的2.2万公里长的陆地边界。

《陆地国界法》将于2022年1月1日生效。当此之际，中国正在关注其与塔利班控制的阿富汗的边界安全、新冠病毒携带者如何通过东南亚邻国非法入境，以及与印度在其共同边界上的紧张对峙。过去一年来，中印争议边境发生了致命的小规模冲突。

根据这部新法的规定，中国军队应当在边境"坚决防范、制止和打击入侵、蚕食、渗透、挑衅等行为"，"周边发生战争或者武装冲突可能影响国家边防安全稳定时，国家可以封控边境、关闭口岸"。

"第一道防线"

印度媒体《印度斯坦时报》报道说，中国的新措施"正式将中国陆地边境的军事防御与改善边境地区的社会和经济发展相结合"，还授权边境地区的公民，如居住在与印度、不丹和尼泊尔相邻地区的藏族村民，作为"第一道防线"。

2020年5月以来，中国和印度开始再次在争议边界发生紧张对峙。一个月后，双方发生军事冲突，士兵们用钝器互殴，大约20名印度士兵和4名中国士兵死亡。

据中国官媒报道，该法律还强调，在发生边界争端的情况下，动用军队之前应首先穷尽所有外交努力。中国官媒称赞该法律将使生活在边界附近的民众受益。

北京还有哪些担忧？

中国官方不仅对与印度的关系感到忧虑，还表示担心伊斯兰极端分子越过边境进入新疆与维吾尔族穆斯林合作。近年来，有数万名维吾尔族穆斯林被中国当局强制送往"再教育营"。

与此同时，中国官方担心来自越南和缅甸的非法移民将新冠病毒带入中国。最近，中国在与这些国家相邻省份新增感染病例数量有所上升。

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