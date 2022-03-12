 担忧战争威胁 台湾人踊跃参加战斗技能培训 | 在线报导 | DW | 11.06.2022

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担忧战争威胁 台湾人踊跃参加战斗技能培训

从导游到纹身师，在台湾，不少人报名参加射击等战斗技能培训。这是因为看到俄罗斯入侵乌克兰，也加剧了他们对于自身命运的担忧。

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