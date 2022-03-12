担忧战争威胁 台湾人踊跃参加战斗技能培训

客座评论：中国能从俄乌战争中“学”到什么

地缘政治总是互相牵连的，尤其对涉及其中的大国来说。俄罗斯对乌克兰的悍然入侵，其所产生的严重的地缘政治后果，随着时间推移，会一一显现。政论家邓聿文认为，鉴于北京的全球雄心和莫斯科的密友关系，中国在俄乌危机中显然也不能置身事外，做壁上观，如何应对这场危局并从中能学到什么，是北京重要的功课。