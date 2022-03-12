担忧战争威胁 台湾人踊跃参加战斗技能培训

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从导游到纹身师，在台湾，不少人报名参加射击等战斗技能培训。这是因为看到俄罗斯入侵乌克兰，也加剧了他们对于自身命运的担忧。
俄罗斯入侵乌克兰的战事受到了台湾民众的密切关注。蔡英文周六在视察后备军人训练营的时候讲话指出，乌克兰情势证明，守护国家需要依靠全民一致，贯彻「就地动员，就地作战」原则。
俄罗斯宣布承认乌克兰东部两个由分离主义分子控制的地区“独立”。台湾驻外代表投书奥地利报纸，表示台湾对“乌克兰处境感同身受”，支持欧盟站出来捍卫自由与和平。台湾2月民调显示，多数台湾人不认为北京会借乌克兰局势武力攻台。
俄乌战争继续焦灼之际，台湾国防部发布了《全民国防手册范本》，向民众普及战时知识，其相关内容也受到了一定程度的质疑。同时台海究竟有多大可能开战？长期关注两岸局势的德国政治学者也就此发表看法。
地缘政治总是互相牵连的，尤其对涉及其中的大国来说。俄罗斯对乌克兰的悍然入侵，其所产生的严重的地缘政治后果，随着时间推移，会一一显现。政论家邓聿文认为，鉴于北京的全球雄心和莫斯科的密友关系，中国在俄乌危机中显然也不能置身事外，做壁上观，如何应对这场危局并从中能学到什么，是北京重要的功课。
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