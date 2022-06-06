 担忧战争和动乱 美国掀起建造豪华防空洞热潮  | 文化经纬 | DW | 06.06.2022

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担忧战争和动乱 美国掀起建造豪华防空洞热潮 

对于俄罗斯的担忧正从乌克兰蔓延到美国。在那里，人们对私人地下掩体的需求蓬勃发展。DW记者Ines Pohl访问了美国的一个大型防空洞工厂，该工厂正在为客户建造豪华的庇护所。

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