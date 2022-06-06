担忧战争和动乱 美国掀起建造豪华防空洞热潮 

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对于俄罗斯的担忧正从乌克兰蔓延到美国。在那里，人们对私人地下掩体的需求蓬勃发展。DW记者Ines Pohl访问了美国的一个大型防空洞工厂，该工厂正在为客户建造豪华的庇护所。
继轻型武器之后， 德国现在也向乌克兰提供坦克、火炮等重型武器。基辅还要求得到其它一些武器。我们在这里做一下盘点。
自莫斯科发出威胁后，曾是冷战象征的核武器重返公众意识。核威慑如何发挥作用，如何保护欧洲国家？
俄乌危机如何能解？《世界报》发表的一篇评论认为，一个方案是寄希望于中国和中国国家主席习近平。《商报》则注意到，美国对俄制裁会影响到以美元进行交易的业务，与此同时，人民币在国际贸易中的重要性会大大提升。
已经两年没有与外国领导人举行面对面会晤的中国国家主席习近平，即将在北京冬奥会开幕式上欢迎俄罗斯总统普京的到来。《法兰克福汇报》分析普京是否会在冬奥会期间抢了北京的风头。《南德意志报》发表评论抨击国际奥委会对中国践踏人权的现象睁一只眼闭一只眼。
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