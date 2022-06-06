担忧战争和动乱 美国掀起建造豪华防空洞热潮 

德语媒体：解开俄乌危局的钥匙在习近平手里？

俄乌危机如何能解？《世界报》发表的一篇评论认为，一个方案是寄希望于中国和中国国家主席习近平。《商报》则注意到，美国对俄制裁会影响到以美元进行交易的业务，与此同时，人民币在国际贸易中的重要性会大大提升。