 担忧制裁 中国大幅减少进口俄罗斯煤炭 | 经济纵横 | DW | 20.04.2022

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经济纵横

担忧制裁 中国大幅减少进口俄罗斯煤炭

中国官方最新统计数据显示，今年3月中国进口俄罗斯煤炭数量比去年同期下滑了近三成。与此同时，中国副总理乐玉成则说，中国将一如既往地加强与俄罗斯的战略合作。

位于俄罗斯哈巴洛夫斯克地区的一处煤炭转运口岸，主要服务中国等东亚客户

位于俄罗斯哈巴洛夫斯克地区的一处煤炭转运口岸，主要服务中国等东亚客户

 (德国之声中文网)  中国海关总署4月20日最新发布的数据显示，今年3月中国从俄罗斯进口煤炭的数量从去年同期的440万吨暴跌到312万吨，跌幅高达29%。

路透社指出，中国企业大幅削减俄罗斯煤炭购买量，其一大原因就是它们难以从国有银行获得相应的融资。而后者这样做主要是因为忌惮西方的制裁。

目前，欧盟正计划彻底禁止进口俄罗斯煤炭，这很有可能导致俄罗斯煤炭在国际市场上大幅降价。路透社报道指出，最近几星期，中国贸易商开始要求俄方大幅降低报价，还试图要求用人民币结算，以规避使用SWIFT支付体系。在俄乌战争爆发后，SWIFT已经撇除了绝大多数俄罗斯金融机构，仅保留少数几个涉及俄罗斯向西方出售能源的支付通道。

不少中国国有银行因忌惮西方制裁 已经大幅减少了涉俄贷款发放

不少中国国有银行因忌惮西方制裁 已经大幅减少了涉俄贷款发放

不过，中国官方依然在强调加强与俄罗斯的战略伙伴关系。就在4月19日，中国外交部副部长乐玉成与俄罗斯驻华大使杰尼索夫会晤。外交部网站新闻通稿援引乐玉成指出，今年第一季度，中俄双边贸易额达382亿美元，增长近30％，"充分显示出两国合作的巨大韧性和内生动力。不论国际风云如何变幻，中方将一如既往同俄方加强战略协作，实现合作共赢，携手维护双方共同利益，推动建设新型国际关系和人类命运共同体。"俄罗斯大使也在会晤中说："俄方始终视发展对华关系为外交优先方向，愿按照两国元首指明的方向，进一步深化两国全面战略协作和全方位务实合作，不断造福两国人民，维护国际公平正义。"

外交部通稿中只有一句话提及了乌克兰局势："双方还就深化中俄在金砖、上海合作组织框架内合作以及乌克兰局势等共同关心的国际和地区问题交换意见。"

(路透社等)

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