 担忧冲击半导体业 意大利总理三度阻挡中资收购案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2021

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时政风云

担忧冲击半导体业 意大利总理三度阻挡中资收购案

意大利政府阻止了中国企业并购美商应用材料(AM)意大利一间萤幕印刷设备公司的交易案。这是意国总理德拉吉今年来第3次阻止中资企业的收购案。

Symbolbild Computer Chip technology

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意大利警方发现，一间由中国国企控制的香港註册公司3年前收购了该国一间军用无人机公司，而罗马当局并不知情。义大利将对此案提出申诉，而他们今年已阻止了两笔中资收购案。

意大利警方2日表示，未公开的两间中国国企涉嫌非法併购一家为北约生产军用级无人机产业。该公司目前正在将无人机的生产业务转移到中国无锡。

中国公司今后可能被排除在欧盟的公共采购合同之外。欧洲人民党党团计划在下周向欧盟议会递交“国际采购工具“（IPI），根据这份文件，那些不开放本国公共采购市场的第三国投标方，也将被排除在欧盟公共合同的招标之外。

（德国之声中文网）意大利继今年阻止了两笔中资收购案後，总理马里奥·德拉吉（Mario Draghi）为保护战略性行业，再次否决另一起中资收购案。

路透社报导称，中国浙江晶盛机电股份有限公司发布通告指，该公司试图与半导体设备厂应用材料（Applied Materials）香港公司成立合资公司，收购应用材料在意大利的萤幕印刷设备事业，但遭到意大利政府出手阻挡。

两位政府人士告诉路透社，该决定是在11月18日的一次内阁会议上做出，并补充称工业部长乔杰堤（Giancarlo Giorgetti）建议予以否决，认为该笔收购可能会对意大利战略性的半导体行业产生影响。

报导称，这间合资公司也打算收购应用材料在新加坡的晶圆设备事业和在中国的资产。

意大利保留使用其反收购立法或所谓「黄金权力」的权利，以抵制被认为具有战略意义的行业遭外资收购，例如银行丶能源丶电信和卫生等。自2012年引入「黄金权力」法案以来，罗马迄今已经5度动用「黄金权力」阻挡外资收购案，其中有4次涉及中资企业。

德拉吉上个月阻止中国企业所有的先正达集团（Syngenta）收购蔬菜种子生产商Verisem。路透社当时称，此举强化了德拉吉保护关键资产遭不受欢迎的外国企业竞购的承诺。

路透社指出，意大利政府正在对大量的合并和供应设备交易进行审查。在大多数情况下，这些涉及供应设备的交易通常会被批准，官方同时也会提出旨在维护国家利益的建议。

此前，意大利一家中国政府控制的公司于2018年收购了意大利军用无人机制造商Alpi Aviation，而政府也在警方于9月就此笔交易进行调查后，正式提出投诉。若之后政府动用「黄金权力」，此交易最终可能会遭到废除。

（路透社）

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