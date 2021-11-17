担忧冲击半导体业 意大利总理三度阻挡中资收购案

（德国之声中文网）意大利继今年阻止了两笔中资收购案後，总理马里奥·德拉吉（Mario Draghi）为保护战略性行业，再次否决另一起中资收购案。

路透社报导称，中国浙江晶盛机电股份有限公司发布通告指，该公司试图与半导体设备厂应用材料（Applied Materials）香港公司成立合资公司，收购应用材料在意大利的萤幕印刷设备事业，但遭到意大利政府出手阻挡。

两位政府人士告诉路透社，该决定是在11月18日的一次内阁会议上做出，并补充称工业部长乔杰堤（Giancarlo Giorgetti）建议予以否决，认为该笔收购可能会对意大利战略性的半导体行业产生影响。

报导称，这间合资公司也打算收购应用材料在新加坡的晶圆设备事业和在中国的资产。

意大利保留使用其反收购立法或所谓「黄金权力」的权利，以抵制被认为具有战略意义的行业遭外资收购，例如银行丶能源丶电信和卫生等。自2012年引入「黄金权力」法案以来，罗马迄今已经5度动用「黄金权力」阻挡外资收购案，其中有4次涉及中资企业。

德拉吉上个月阻止中国企业所有的先正达集团（Syngenta）收购蔬菜种子生产商Verisem。路透社当时称，此举强化了德拉吉保护关键资产遭不受欢迎的外国企业竞购的承诺。

路透社指出，意大利政府正在对大量的合并和供应设备交易进行审查。在大多数情况下，这些涉及供应设备的交易通常会被批准，官方同时也会提出旨在维护国家利益的建议。

此前，意大利一家中国政府控制的公司于2018年收购了意大利军用无人机制造商Alpi Aviation，而政府也在警方于9月就此笔交易进行调查后，正式提出投诉。若之后政府动用「黄金权力」，此交易最终可能会遭到废除。

（路透社）

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