 担忧供应短缺和疫情 德国商业信心指数走低 | 经济纵横 | DW | 26.07.2021

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经济纵横

担忧供应短缺和疫情 德国商业信心指数走低

一项重要的商业信心晴雨指标显示，德国经理人们对未来数月不太乐观，原因是两大忧虑。

全球原材料和其他物品的供应链一直受干扰

全球原材料和其他物品的供应链一直受干扰

（德国之声中文网）位于慕尼黑的Ifo经济研究所对经理人信心的最新月度评估结果显示，德国企业对未来的信心意外低于此前数月。   

7月份，Ifo信心指数由6月份的101.7点下降到100.8点，为1月以来的首次下降。   

分析师曾预期，这项受密切关注的调查结果会上升0.3个点。   

不过，尽管出现这一下降，该指标仍远高于2020年4月（75.6点）。当时正值新冠大流行瘟疫第一波高峰期。 

变异毒株让人不安    

据Ifo提供的数字，接受访问的约9000家企业的经理们对当下情况持乐观态度，但对未来6个月的忧虑增加。该研究所称，经理们主要担忧原材料供应瓶颈及出现又一波COVID-19新冠染疫潮。   

虽然与其它一些欧洲国家相比，德国的感染率仍相对较低，但7月初以来，却重又持续上升。   

染疫复燃主要受冠状病毒变异毒株delta推动。这一变体比原版病毒有更强传染力，现已在包括德国在内的许多国家占据主导地位。   

（法新社，美联社）   

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