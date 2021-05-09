担忧供应短缺和疫情 德国商业信心指数走低

（德国之声中文网）位于慕尼黑的Ifo经济研究所对经理人信心的最新月度评估结果显示，德国企业对未来的信心意外低于此前数月。

7月份，Ifo信心指数由6月份的101.7点下降到100.8点，为1月以来的首次下降。

分析师曾预期，这项受密切关注的调查结果会上升0.3个点。

不过，尽管出现这一下降，该指标仍远高于2020年4月（75.6点）。当时正值新冠大流行瘟疫第一波高峰期。

变异毒株让人不安

据Ifo提供的数字，接受访问的约9000家企业的经理们对当下情况持乐观态度，但对未来6个月的忧虑增加。该研究所称，经理们主要担忧原材料供应瓶颈及出现又一波COVID-19新冠染疫潮。

虽然与其它一些欧洲国家相比，德国的感染率仍相对较低，但7月初以来，却重又持续上升。

染疫复燃主要受冠状病毒变异毒株delta推动。这一变体比原版病毒有更强传染力，现已在包括德国在内的许多国家占据主导地位。

（法新社，美联社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。