担忧中国影响力 美推出太平洋战略

（德国之声中文网）美国总统拜登周四（9月29日）在华府一场峰会上向十几个太平洋岛国的领导人表示，美国致力于加强其在该地区的存在，并在他们面临气候变化带来的「生存威胁」时，美国将成为一个更具协作性的伙伴。

中国在太平洋地区日益增长的军事和经济影响引发美国的担忧，这一背景下，白宫希望改善与太平洋岛国的关系。拜登表示：「在未来几年和几十年里，这个世界的大部分历史将书写在印太地区，而太平洋岛国是塑造未来的一个关键声音，这就是为什么我的政府把加强我们与你们国家的伙伴关系作为优先事项。」

同日，美国政府公布了太平洋战略，这是白宫协助太平洋地区领导人解决气候变化丶海上安全和保护该地区免受过度捕捞等紧迫问题的计划大纲。美国政府还承诺，在未来十年为太平洋岛国增加8.1亿美元的新援助，其中1.3亿美元会用於阻止气候变化影响的相关努力。拜登说：「我们非常清楚地看到气候变化在世界各地造成的后果，包括现在的美国，我知道你们国家对此感受深刻。」

斐济丶马绍尔群岛丶密克罗尼西亚丶帕劳丶巴布亚新几内亚丶萨摩亚丶所罗门群岛丶汤加丶图瓦卢丶库克群岛丶法属波利尼西亚和新喀里多尼亚都派元首出席这次的峰会。瓦努阿图和瑙鲁则是派代表出席，而澳大利亚丶新西兰和太平洋岛屿论坛秘书长也派出观察员参与峰会。

今年早些时候，索罗门群岛与北京签署了一项新的安全协议，该国总理索加瓦雷在峰会前也表示，他将对签署任何批评中国的峰会声明感到犹豫。此外，马绍尔群岛本月暂停了与美国续签安全伙伴关系的谈判，理由是美国约70年前在该地区进行核试验所产生的长期影响尚未得到妥善处理。

美国承诺哪些新计划？

白宫宣布的新举措包括计划要求国会在10年内拨款6亿美元，以支持太平洋岛国经济发展，促进太平洋渔业的气候复原力等等。美国政府表示，它还将在斐济的苏瓦建立一个美国国际开发署的区域特派团，以及先前宣布在索罗门群岛丶汤加和基里巴斯开设大使馆的计划。

此外，白宫还宣布了在「适当协商」后承认库克群岛和纽埃为主权国家的计划。目前，美国承认这些岛屿为自治领土。这份16页的战略指出，太平洋地区的「地缘政治竞争影响加剧」，会直接影响到美国。文件说：「这些影响包括中华人民共和国的压力和经济胁迫，这有可能破坏该地区的和平丶繁荣和安全，并延伸到美国。这些挑战使美国考虑重新投入太平洋地区。」

美国政府在文件中提出的广泛战略目标，包括将美国在太平洋地区的外交使团数量从6个扩大到9个，并完成与太平洋岛国帕劳丶密克罗尼西亚和马绍尔群岛的战略伙伴关系协议的更新工作。此外，美国也将增加海岸警卫队丶国家海洋和大气管理局和五角大楼在太平洋地区的势力。

白宫官员告诉美联社，自冷战结束以来，美国对太平洋地区不闻不问，为留下了让中国可扩大其影响力的机会。在美国宣布举办这次的峰会前，索罗门群岛曾禁止美国与英国派遣其海军舰艇至该国数日。一位熟悉峰会流程的官员告诉美联社，在峰会召开之前，所罗门群岛表示该国不太可能签署峰会结束后的联合声明。这位匿名的外交官说，所罗门群岛之所以抵制会後联合声明，是由于该国近来与中国的关系越来越紧密。

而另一位匿名的消息人士则告诉美联社，美国和峰会与会者正在努力制定一份峰会後的联合声明，预计该声明将避免直接涉及中国，但将包括呼吁维护航行自由，尊重该地区各国的主权权利和领土完整，以及对气候变化采取行动的紧迫性。

（美联社丶路透社）

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