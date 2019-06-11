担心酷刑 新西兰驳回将疑犯引渡中国

（德国之声中文网）新西兰上诉法院驳回了司法部有关将韩国人金京烨（Kyung Kim）引渡到中国的决定。该法院称，如果引渡，金京烨有可能会遭到酷刑，而这和新西兰承担的国际义务不相符。

金京烨的律师托尼·艾利斯（Tony Ellis）表示， 这一裁决是具有示范效益的人权的胜利。他在一项声明中说："这项裁决对人权具有深远的意义，它不仅仅对新西兰很重要，也将在普通法国家产生共振效益。"

韩国人金京烨已在新西兰生活了30年。他被控于2009年在上海度假期间杀害了20岁的女性陈佩云（音）。金京烨2011年在新西兰被捕，北京要求将其引渡，并承诺如裁决其有罪，不会对他判处死刑。

经过包括两次部长复核在内的漫长的司法程序后，新西兰2015年决定将其引渡。这是该国首次同意将一名嫌疑人引渡到中国受审。

但是，本周二上诉法院长达99页的判决书中止了引渡程序，要求进行第三次部长复核，并就中国的司法体系提出质疑。

由三名法官组成的上诉法官小组承认"中国已经开始远离酷刑文化"，但难以相信中方有关金京烨将得到公正审判的保证。

判决写道， "酷刑仍然很普遍，酷刑下获得的供词常常被用作证据。我们认为，中华人民共和国没有足够的防止酷刑的体系。"判决还写道："酷刑虽然不合法，但依然很普遍，这要归因于中华人民共和国刑事司法体系的文化和系统特征。"

法官指出的其它问题还包括刑事司法体系所受的政治影响和对辩护律师的骚扰。

金京烨被捕后入狱5年，获保释后生活在奥克兰。

金京烨的案子现在将送交司法部长利特尔（Andrew Little）复核。金京烨的律师托尼·艾利斯认为， 将金京烨引渡的可能性很小， 因为上诉法院的裁决提出了"意义深远而重要"的问题。

乐然/达扬（法新社）