担心被北京报复 欧盟对于香港问题难讲大声

（德国之声中文网）《南华早报》引述四位消息人士称，迫于美国的压力以及作为对于中国改变香港选举制度的回击，欧盟准备采取的措施中可能包括暂停欧盟成员国执行与中国签订的引渡协定。

不过欧盟成员国之间关于是否要暂停引渡协议讨论仍在进行中，因为一些成员国担心北京可能会报复。

此外，还有一项 "欢迎受到压制的香港公民"的建议也在讨论之中。这项建议"支持高阶技术人员、学生和年轻人"进入欧盟。

欧盟在重要议题的表决时实施一致原则，消息人士称，这些措施也需要得到匈牙利的支持。但由于匈牙利坚定的亲北京立场，在涉华决议和行动上，匈牙利通常形成阻碍。

今年2月28日，匈牙利总理奥尔班在脸书发言称自己已经施打新冠疫苗。人们在其脸书上看到他贴出的照片，有一张上显示出疫苗针剂包装盒上的中文字样。此前，奥尔班曾宣布他会施打中国疫苗。

当时匈牙利已经决定从俄罗斯进口200万剂、从中国500万剂。由此，匈牙利成为第一个施打俄罗斯和中国疫苗的欧盟国家。

如果欧盟外交事务理事会（Foreign Affairs Council）下周一要对外宣布这些措施，那么27个成员国就必须在本周五（4月16日）做出决议。

外交人员们说，对于包括暂停引渡协议在内的比较棘手的措施可能会被淡化处置，也可能会被一些 "更模糊 "和 "对抗性更小 "的措施所取代。

一名西方资深外交官对《南华早报》表示，如果除了捷克和葡萄牙，欧盟所有国家都暂停同香港的引渡协定，但是欧盟国家却都保持同中国大陆之间的引渡协定，这难道不很“荒谬”吗？

目前欧盟有10个成员国同中国之间签署了引渡条约，包括比利时、保加利亚、塞浦路斯、法国、希腊、意大利、立陶宛、葡萄牙、罗马尼亚和西班牙。但不是所有签约的国家都已经开始执行。

荣鼎谘询(Rhodium Group)中国问题专家巴金（Noah Barkin）认为，制裁没有提上日程，在可以预见的未来同样也不太可能。香港并不是“欧洲人想表态的场域”。他说：“尽管人们对中国在香港的所作所为非常关注，但我的感觉是，这并不是欧洲真正想对中国采取立场的问题。他们会发表谴责、关注的声明。但他们会超越这个范围吗？我对此表示怀疑。”

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