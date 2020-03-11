担心经济“感染” 德国经济界发出紧急呼吁

（德国之声中文网）在未来数星期，缘起中国的新冠病毒疫情所带来的后果将会进一步冲击德国工商业。很多中国工厂曾关门数周，目前也只是部分开工，导致在德国国内加工及销售的前期产品、部件以及商品短缺。电子产业也受到影响。

德国电子技术和电子工业联合会（ZVEI）的首席经济学家贡特曼（Andreas Gontermann）指出，中国是德国电子市场遥遥领先的最大海外供应商，从中国的年度进口额度达520亿欧元。他表示，眼下，供应困难问题虽尚未使全行业受影响，但已有众多企业报告说，供应及生产链已受干扰。

慕尼黑一家电动及电子产品大型批发商的副总裁迈尔（Alexander Maier）表示，消费者也早晚会感觉到电子市场将受到的影响。他称，预期4月份就可能遇到首个供应短缺和商品价格上涨现象。

尤其仰赖海外的是巴伐利亚州的一些企业。这些企业经营额中的 一半以上在境外实现。巴伐利亚经济联合会（vbw）首席执行官布罗萨特（Bertram Brossardt）称，中国和巴伐利亚之间的供应链已经断裂，未来数周情况还会更严重。

资深经济学家发出紧急呼吁

在本周三（3月11日）发表的一份长达18页建议书中，7名德国资深经济学家强调，现在即应采取强有力步骤，"为消除冠状病毒危机带来的经济影响，若必要，应暂时放弃国家预算的"黑零"(零赤字)方针，并应利用债务刹车提供的活动空间。"

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这些经济学家忧虑冠状病毒危机对经济的影响，敦促联邦政府立即行动。他们指出，众多企业或者面临营业额锐减，或者因为配件供应不上而不得不停产，为防止它们陷入偿还能力困境，现在必须采取一切措施。

有用的手段

这7名经济学家强调，有用的手段是，全面实施无息延缓交纳收入税、法人税、营业税。他们还赞同改进刨税条件、给予更宽松的投资抵税保障以及更宽松的税损失抵偿。

作者们还写道，仅出于心理因素，也应提前从今年7月1日起部分取消团结税。经济学家们指出，此举将意味着部分民众实际收入的直接增加，以相对小的代价换取人们增强对政府行动能力和危机过后经济很快复苏的信心。

经济学家们认为，经由国家资助银行--德国复兴信贷银行（Förderbank KfW）提供支付能力帮助很有意义，但或许还不够："若不能成功遏止经济震动大潮潮的扩展，以致出现企业大规模倒闭现象，则应作为最后手段，由国家直接参股企业"。这类似于2008/09年国际经融危机时对银行的拯救。

德国总理默克尔日前在和联邦卫生部长施潘和罗伯特-科赫研究所所长威勒一起举行的记者会上表示，政府方面将做一切必要的事情，避免德国经济受损。

凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社）