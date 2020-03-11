担心经济“感染” 德国经济界发出紧急呼吁

（德国之声中文网）在未来数星期，缘起中国的新冠病毒疫情所带来的后果将会进一步冲击德国工商业。很多中国工厂曾关门数周，目前也只是部分开工，导致在德国国内加工及销售的前期产品、部件以及商品短缺。电子产业也受到影响。
德国电子技术和电子工业联合会（ZVEI）的首席经济学家贡特曼（Andreas Gontermann）指出，中国是德国电子市场遥遥领先的最大海外供应商，从中国的年度进口额度达520亿欧元。他表示，眼下，供应困难问题虽尚未使全行业受影响，但已有众多企业报告说，供应及生产链已受干扰。
在未来数星期，新冠疫情所带来的后果会进一步冲击德国工商业
慕尼黑一家电动及电子产品大型批发商的副总裁迈尔（Alexander Maier）表示，消费者也早晚会感觉到电子市场将受到的影响。他称，预期4月份就可能遇到首个供应短缺和商品价格上涨现象。
尤其仰赖海外的是巴伐利亚州的一些企业。这些企业经营额中的 一半以上在境外实现。巴伐利亚经济联合会（vbw）首席执行官布罗萨特（Bertram Brossardt）称，中国和巴伐利亚之间的供应链已经断裂，未来数周情况还会更严重。
资深经济学家发出紧急呼吁
在本周三（3月11日）发表的一份长达18页建议书中，7名德国资深经济学家强调，现在即应采取强有力步骤，"为消除冠状病毒危机带来的经济影响，若必要，应暂时放弃国家预算的"黑零"(零赤字)方针，并应利用债务刹车提供的活动空间。"
这些经济学家忧虑冠状病毒危机对经济的影响，敦促联邦政府立即行动。他们指出，众多企业或者面临营业额锐减，或者因为配件供应不上而不得不停产，为防止它们陷入偿还能力困境，现在必须采取一切措施。
有用的手段
这7名经济学家强调，有用的手段是，全面实施无息延缓交纳收入税、法人税、营业税。他们还赞同改进刨税条件、给予更宽松的投资抵税保障以及更宽松的税损失抵偿。
作者们还写道，仅出于心理因素，也应提前从今年7月1日起部分取消团结税。经济学家们指出，此举将意味着部分民众实际收入的直接增加，以相对小的代价换取人们增强对政府行动能力和危机过后经济很快复苏的信心。
经济学家们认为，经由国家资助银行--德国复兴信贷银行（Förderbank KfW）提供支付能力帮助很有意义，但或许还不够："若不能成功遏止经济震动大潮潮的扩展，以致出现企业大规模倒闭现象，则应作为最后手段，由国家直接参股企业"。这类似于2008/09年国际经融危机时对银行的拯救。
德国总理默克尔日前在和联邦卫生部长施潘和罗伯特-科赫研究所所长威勒一起举行的记者会上表示，政府方面将做一切必要的事情，避免德国经济受损。
凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社）
-
德国新冠病毒疫情持续蔓延
德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。
-
德国新冠病毒疫情持续蔓延
两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
-
德国新冠病毒疫情持续蔓延
德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
-
德国新冠病毒疫情持续蔓延
感染者陆续出院
至2月21日，德国境内发现的被感染者均为轻症患者，经过治疗后多数人已经出院。
-
德国新冠病毒疫情持续蔓延
北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
-
德国新冠病毒疫情持续蔓延
海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
-
德国新冠病毒疫情持续蔓延
米兰归来感染病毒
北威州确诊病例出现的同时，在巴登-符腾堡州也发现一个确诊病例。被确诊的病患是一位25岁的男子。他从意大利米兰旅行回来之后出现流感症状，并立即联系了当地卫生部门。在此之后，这名确诊病患的同行女性友人及女友的父亲也被检测出感染。这位父亲是蒂宾根（Tübingen）大学附属医院病理科的主治医生。
-
德国新冠病毒疫情持续蔓延
疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
-
德国新冠病毒疫情持续蔓延
抢购囤积消毒用品
疫情的蔓延在社会上引发了一定的紧张情绪。很多德国人开始抢购囤积消毒用品、食品及卫生纸。3月4日，德国内政部宣布，为了确保国内在面对疫情爆发时能拥有足够的供应，即日起禁止对外出口医用口罩及其它医用防护装备。
-
德国新冠病毒疫情持续蔓延
疫情期间客套可以免了
握手原本是德国人非常注重的一项社交礼仪。但是随着疫情发展，不少人开始暂时放弃这项问候礼仪。德国联邦总理默克尔近日参加一场内阁会议时，伸出手想和联邦内政部长泽霍费尔握手，但是遭到对方的拒绝。默克尔事后还夸赞泽霍费尔防范意识强。