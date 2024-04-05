担心穆斯林抵制 麦当劳回购以色列经销商

（德国之声中文网）麦当劳全球总裁坎普钦斯基(Chris Kempczinski)不久前曾经承认，以色列在加沙地带打击哈马斯的战争行动已经损害到这家餐饮连锁巨头的营收，尤其是在中东地区的业务更是“受到了严重影响”。此外，在马来西亚、印尼、法国等穆斯林信众较多的国家，麦当劳的营收也出现了疲软趋势。

现在，麦当劳从以色列经销商Alonyal有限公司手中回购了该国境内的所有225家麦当劳餐厅。Alonyal首席执行官巴丹(Omri Padan)在公司声明中说，过去30多年来，“将金拱门带到以色列、带到我们的社区，这始终是Alonyal有限公司的骄傲。”他在声明中对公司全体员工以及供货商、顾客表示感谢。Alonyal的5000余名员工在回购交易后不会被解雇。

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去年10月加沙战争全面爆发后，这家以色列经销商向以色列国防军免费提供大量餐饮，许多以色列士兵还能在麦当劳餐厅获得折扣。因此，全球各地的许多穆斯林消费者开始抵制麦当劳。在科威特、巴基斯坦等穆斯林国家，当地麦当劳经销商纷纷发表声明撇清自己与麦当劳以色列经销商的关系。

今年1月，麦当劳全球总裁坎普钦斯基曾经试图平息事态，强调公司在所有国家均与当地经销商合作，从而为社区提供更好的服务并且提供本地就业岗位。

现在，麦当劳方面表示，回购以色列的加盟餐厅是因为想要继续在以色列经营，维护麦当劳品牌在该地区的正面形象。

(法新社等)

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