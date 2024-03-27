担心次级制裁 中国银行机构对俄付款延误

（德国之声中文网）路透社从8名银行业以及外贸业内部人士处获悉，中国、阿联酋、土耳其的多家银行最近几星期提高了和制裁令有关的合规性要求，导致向莫斯科能源卖家的付款出现延迟，部分案例中甚至出现了拒绝交易的情况。

据悉，这些金融机构忌惮美国的次级制裁，开始要求客户提供书面保证，以确保美国特别指定国别清单(SDN)中的个人或实体不参与交易或称为收款方。

其中两位消息人士称，在阿联酋，第一阿布扎比银行(FAB)以及迪拜伊斯兰银行(DIB)已经冻结了多个与俄罗斯商品贸易有关的多个账户。还有四位消息人士称，阿联酋马士里格银行(Mashreq)、土耳其农业银行(Ziraat Bankasi)、土耳其瓦基弗银行(Vakifbank)、中国工商银行和中国银行仍在处理付款交易，但是出现了数星期乃至数月的延迟。

上述银行均未或婉拒了路透社的置评请求。

俄总统府发言人佩斯科夫(Dimitry Peskov)则在每日记者会上承认，中国银行机构的支付已经出现延误，"美国和欧盟对中华人民共和国施加的前所未有的压力仍在持续。这当然会带来一些问题，但不会成为俄中经贸关系进一步发展的阻碍。"

制裁下的俄罗斯经济不降反升

人民币卢布互换也受影响

2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，西方对俄罗斯施加了多项经济制裁，其中包括能源价格封顶机制：西方买家不能以高于每桶60美元的价格购买俄罗斯原油，否则就无法获得欧盟国家或者G7国家的企业提供的石油过境保险服务。这导致俄罗斯的能源出口贸易在战争的最初几个月受到严重影响。不过，随着俄罗斯逐渐将目光转向亚洲和非洲的买家，莫斯科重新获得了稳定的能源贸易收入。

不过，据一位知情人士称，自从去年12月一些企业和银行意识到美国次级制裁的威胁后，莫斯科再次面临麻烦。这位知情人士指的是美国财政部于2023年12月22日发布的一项行政命令，其警告称，可能会对外国银行规避俄罗斯能源价格封顶的行为实施制裁，并呼吁它们加强合规性。这也是华盛顿首次直接警告要对与莫斯科做生意的贸易方实施次级制裁。此前，次级制裁主要针对的是伊朗的外贸。

外贸圈内人士称，随着美国行政命令的发布，与俄罗斯方面有着业务往来的中国、阿联酋、土耳其的金融机构增加了合规性检查力度，开始要求提供额外文件，并培训更多员工，以确保交易符合能源价格封顶机制。

一名银行业知情人士透露，阿联酋的银行从2月底开始就必须要加强支付交易审核。如果他们代表俄罗斯实体与中国方面进行交易，就会被要求向美国的代理银行以及美国财政部提供信息。另一名知情人士称，这导致向俄罗斯的支付出现延迟。还有消息人士透露，部分交易甚至延迟两个月之久；而且，不仅仅是美元交易受到了影响，即便是人民币换卢布的中俄直接贸易也往往要拖延数星期时间。

俄罗斯中央银行行长纳比乌丽娜（ Elvria Nabiullina）表示，俄罗斯对华出口的三分之一，都是用人民币结算的。而在两年前，对华出口中以人民币结算的比例还只有0.4%。

约两个月前，俄罗斯媒体也曾报道称，中俄贸易的重要结算银行-浙江稠州商业银行已经因为担心美国次级制裁叫停了对俄业务。克里姆林宫表示，俄罗斯官方正在就此问题同中国政府进行沟通。

（路透社等）

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