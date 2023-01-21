担心新一波疫情 法韩延长对华旅客防疫管制

（德国之声中文网）法国宣布，由于局势“不停变化”，对来自中国旅客的防疫限制措施将延长到2月15日，按照原计划，防疫限制到1月31日到期。法国从1月1日起开始针对来自中国旅客实施防疫限制措施包括：要求由中国入境的旅客在出发前提交48小时内的核酸检测阴性证明、落地实施随机筛检，以及航班内所有旅客必须佩戴口罩。

中国国官方自去年底起，陆续停止新冠病毒封锁和限制措施，并开放中国民众出国旅游，不过包括英国、美国和法国在内的一系列国家都对中国游客提出检测要求。

因为担心春节过后出现新一波感染潮，韩国也表示将对中国旅客赴韩短期签证暂停签发措施延长到2月底。韩联社报道，韩国中央灾难安全对策本部表示，韩国境内防疫防控形势向好，但不能完全排除春节之后海外输入性确诊病例导致疫情再次扩散的可能性。韩国自1月2日起要求所有从中国大陆、香港和澳门的入境人员提供48小时内的阴性证明，落地后还要接受测试。此外，1月2日至1月31日，韩国政府暂停驻中国使领馆的旅游签证签发工作，但外交和公务、必要企业运营工作、人道主义等目的的签证仍正常签发。北京随后进行反击，宣布暂停签该国公民赴中国的多种签证。

日韩对中国入境报复手段深表遗憾

韩联社报道，韩国防疫部门数据显示，最近两个星期两周境外输入病例1404例，其中来自中国的病例890例。对来自中国的短期居留外籍人员实施落地检以来，阳性率为10.4%。

中国疾病预防控制中心（简称“中疾控”）官网本周三（1月25日）发布中国全国新冠病毒感染情况，表示在2022年12月22日前后，感染人数、发热门诊诊疗人数达到峰值。中疾控还表示，在住院诊疗方面，中国在院新冠感染者于2023年1月5日达到峰值162.5万人，随后持续下降，1月23日下降至24.8万人。其中重症患者数量1月5日达到峰值12.8万，随后持续下降，1月23日下降至3.6万。

中国虽然已在去年底开放自由行旅客出国，但团客要到2月6日之后才会逐渐恢复，亚洲各大旅游景点也因此并没有恢复到疫情前的热闹。不过中国境内旅游出现大幅增加，中国文化和旅游部本周五（1月27日）公布了2023年春节假期文化和旅游市场数据，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%。野村证券在一份报告中指出，虽然节日期间消费增加，从旅游的反弹中可以看出回升迹象，不过报复性消费反弹的可能性不高，中国经济发展前景不容乐观。

流行病学家：中国跳过了防疫“缓冲区”

（路透社，法新社等）

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