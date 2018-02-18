担心政治渗透 台湾拟禁“爱奇艺”

（德国之声中文网）据台湾《自由时报》在线报道，陆委会发言人邱垂正上周接受《日经新闻》采访时表示，考虑到台湾明年的总统大选，有可能会禁止百度的爱奇艺，并阻止腾讯视频登陆台湾。

邱垂正在采访中表示："我们担心与北京关系密切的这些串流媒体服务，可能对台湾产生文化和政治的影响……包括影响台湾选举。"他说，腾讯的视频平台正尝试进入台湾，"它很有可能是北京政治宣传的一部分"，"我们应该在国家安全层面认真对待这个问题"。

台湾禁止中国大陆的流媒体在台运营。2016年11月在台湾经济部投审会驳回百度旗下的"爱奇艺"在台设立子公司申请后，爱奇艺2016年开始通过代理商"欧锑锑"在台湾提供戏剧、综艺、电影等内容在线观看。

目前这一平台已成为台湾最受欢迎的流媒体平台之一。据"爱奇艺台湾站"介绍，网站每天的活跃用户有200万人。而包括腾讯等数家大陆影音串流媒体平台也计划模拟"爱奇艺"模式，透过代理商在台"落地"。

违反两岸条例

邱垂正3月21日在陆委会例行记者会上回答相关提问时说，影音串流平台（OTT）并非开放陆资来台项目，同时，大陆也未开放台湾OTT赴陆落地。

腾讯落地台湾的计划恐怕受阻

邱垂正表示，主管机关经济部正对爱奇艺透过台湾代理商运作进行查处，若有违反两岸条例情事，"爱奇艺台湾站"最严重将被下架。而腾讯如申请来台投资，经济部将依规定审处，政府现阶段已加强审查许可程序，防杜陆资循各类不正当的规避手段来台。

陆委会发言人邱垂正在接受《日经新闻》采访中表示，自从今年1月习近平发表讲话、誓言推动两岸统一进程后，中国正加速对台湾的"文化渗透"。

去年11月台湾九合一地方选举前，一些西方媒体也指出，中国通过资金输送、社交媒体、假新闻等渠道试图影响台湾地方选举。邱垂正也曾表示，中国当局惯常在台湾选举前，藉机製造事端，企图干扰、影响台湾选情，并透过网军、社群平台散布假讯息，渗透分化，"已是国际公认事实"。

对此中国国台办发言人马晓光否认指控，称这是民进党"蓄意在两岸同胞之间制造隔阂，升高敌意，破坏两岸关系"，他表示，"我们从来不干预台湾的选举，这不光是嘴上说的，十几年来的事实也证明了这一点。"