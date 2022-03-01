担心封城 香港出现抢购潮和离港潮

（德国之声中文网）据法新社3月1日的报导，对于封锁规则的担忧使香港市民涌向超市、药局和蔬菜店扫货。社交媒体上流传的照片显示，各种物资包括肉类、蔬菜、冷冻食品、面条、止疼片和检测试剂盒已经几乎售完。

过去的两个月内，香港新增了超过19万新冠病例。这个金融中心正处于最严重的疫情高峰期，每天都有数以万计的新病例，自疫情发生以来的「清零策略」被攻破，医院人满为患。

香港当局计划在本月对其740万居民进行检测，并将所有感染者隔离在家中，或安置于由中国大陆协助建造的临时医院内。在未来几周内，香港政府将建设更多专门接收轻症病患的临时医院。

「硬封城」仍在考虑之列

特首林郑月娥早前称，将不会实施如大陆式的严格封锁策略，即在检测期间把居民限制在家中，不得外出。不过，本周一（2月28日）香港食物及卫生局局长陈肇始证实「硬封城」仍在考虑之列。而在今天，包括《香港01》、《星岛日报》和《南华早报》在内的多家香港媒体也援引消息人士表示，当局正计划尝试多种限制方案，打算于全民检测期间实施。

《南华早报》称，目前最被看好的方案是为期9天的「大规模封锁」，大多数居民只准外出购买粮食。作为全球人口密度最高的城市之一，香港超市的储藏空间有限。而在该座城市里的多数公寓也相当狭小，没有多少空间可以储存物资。

物流受卡车司机染疫影响

香港绝大部分的食品都从中国大陆进口，而目前因为跨境卡车司机被高传播性的奥密克戎变种（Omikron）感染，使物资供应变得更加紧张。香港政府周一稍晚向市民喊话说，食品供应保持不变，不需要恐慌性购买。

但分析家们称，對未來的不确定性和和對政府的不信任助長了搶購行為。香港浸会大学学者陈家洛在社媒上表示：「抢购，系出于无奈。」，他认为应该让平民百姓自己决定要怎样过日子。 《香港自由新闻》总编辑格伦迪（Tom Grundy）将最近的恐慌性抢购描述为「政府沟通的巨大失败」。他在Twitter上写道：「规则每隔几天就会改变，朝令夕改，再加上拙劣的统计和数据披露。」

人民对政府的不信任

在香港，人们对政府承诺的可信度很低，在一系列的反送中运动之后，两年以来，当局对异议人士进行打压，对给出的承诺曾出尔反尔。

疫情爆发和政府防疫措施也使得人口外流加快，《钜亨网》引用香港政府数据报导，2月14日至20日当周，香港有2万7千多人离境，为新冠肺炎疫情以来最高峰。 《华盛顿邮报》则写道，香港为两年来的防疫政策付出代价 ── 这个全球金融中心的居民与外界的联系被切断了。如果将来要实施更严格的防疫政策，专家表示，可能会导致更多跨国公司和人口移出。

（法新社、钜亨网、华盛顿邮报等）

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