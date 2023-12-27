担心外界关注 加政府谋求与斯帕弗庭外和解

（德国之声中文网）加拿大《环球邮报》12月26日援引政府内部消息人士称，加政府愿意为斯帕弗和康明凯(Michael Spavor)和康明凯(Michael Kovrig)各自提供约300万加元（约合227万美元）的赔偿，以换取庭外和解。该报称，联邦政府的律师正在与两人谈判，希望在新年初达成正式和解，因为加拿大政府担心斯帕弗会正式提起诉讼从而导致各界聚焦政府安全报告项目。

不过，斯帕弗的律师则索赔1050万加元，并指责加拿大政府政府在处理有关中国的安全报告时存在严重疏失。《环球邮报称》，加政府并不愿意支付如此高的赔偿金，而是坚持向两人提供同等金额的赔偿方案。

无意间成为了"间谍"？

斯帕弗今年11月20日表示，他所提供的资讯在他本人不知情的状况下被加拿大当局作为情报采集，进而导致他本人被中国方面以间谍罪拘捕。斯帕弗因此要求加拿大政府予以赔偿。

《环球邮报》还披露，斯帕弗指控另一名同期被中国拘押的加拿大人康明凯(Michael Kovrig)，称他本人向后者提供的有关朝鲜的资讯被转递给了加拿大政府及其"五眼联盟"情报伙伴。

康明凯的律师则对法新社表示，斯帕弗的指控"毫无根据"。加拿大外交部则在回应法新社的问询时，再次援引总理特鲁多2021年时的表态："毫无根据"。

而中国驻加拿大使馆却就此事发表声明称，最新报道再次证明康明凯、斯帕弗从事"危害中国国家安全的活动"，其事实"不容否认"。中国大使馆还强调，"中国是法治国家、中国司法机关一直严格依法办案"，而加拿大"炒作中方任意拘留"则纯属"贼喊捉贼"，"充分暴露了加方的虚伪"。中国大使馆的这份声明只有英文版，并未以中文发布。

康明凯和妻子

中加关系依然冷淡

康明凯和斯帕弗被拘押期间，加拿大方面一再驳斥中方的间谍指控，认为北京是在用"任意拘留"来报复加方依照美国逮捕令拘押过境的华为高管孟晚舟。

2021年9月，加拿大释放了孟晚舟，旋即中方也释放了康明凯和斯帕弗。

面对如今斯帕弗的指责，加拿大政府11月20日再次重申两人无罪："继续重复他们涉及间谍行动的观点，这不过是在复述中方用以拘押他们的虚假陈述。"

在被捕前，斯帕弗居住在中朝边境附近，还曾经营过旅行社业务，并且是少数几位曾经当面见过朝鲜领导人金正恩的西方人士。他曾经协助NBA篮球巨星罗德曼(Dennis Rodman)办理进入朝鲜的签证。

康明凯2012年到2014年曾经是加拿大驻北京的外交官，任职期间负责收集有关中国安全与社会稳定的资讯。2018年被捕时，他供职于一家香港的非政府组织。

2021年孟晚舟、康明凯、斯帕弗分别获释后，加拿大与中国的双边关系依然紧张。就在今年5月，中国当局被指控试图恐吓一名加拿大国会议员，导致一名中国外交官被驱逐。北京方面还被指控试图干涉加拿大选举，加拿大相关部门已经启动了公开调查，中方则驳斥这些指控"毫无根据"。

（路透社、法新社等）

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