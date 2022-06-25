 担心俄罗斯断供天然气 德国促民众提前准备 | 德国新闻 | DW | 02.07.2022

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德国新闻

担心俄罗斯断供天然气 德国促民众提前准备

德国联邦网络管理局负责人表示，俄罗斯可能正计划停止向德国供应天然气，消费者必须做好准备。他警告说，准备工作应立即开始。汉堡环境部长克斯坦也表示家庭热水供应或会减少。若出现严重天然气短缺，紧急情况下“只能在一天中的某些时段供应热水”。

Heizkörper in einer Wohnung mit Deutschland Nationalflagge in Landesfarben und Euro Symbolen an der Wand

提前检查维修取暖设备可以减少一部分天然气消耗

（德国之声中文网）德国官方负责人告诉媒体，俄罗斯可能利用北溪1号天然气管道的定期维护时间，作为完全切断对德国的天然气供应的机会。因此，尽力节省用气至关重要。

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不少德国人呼吁立即禁止从俄罗斯进口天然气和石油。德国之声评论员Nemanja Rujevic认为，这样做只会给德国自己带来伤害，却不会给乌克兰带来帮助。

为了抵制俄罗斯入侵乌克兰，德国前总统高克的一句“为了自由，我们也可以受点冻”，曾鼓舞了不少德国民众。不过从最新的民意调查结果来看，如今大部分德国人不愿为自由受冻。

德国联邦网络管理局（Bundesnetzagentur）负责人穆勒（Klaus Müller）周六（7月2日）接受丰克传媒集团（Funke-Mediengruppe）记者采访时说，问题是计划中的11天维修期（将于7月11日开始）是否会“成为一个更长时间的政治维修期”。

他说，如果来自俄罗斯的天然气供应“因政治原因而更长久地减少，我们就必须更认真地讨论节省消费的办法”。

在入侵乌克兰造成政治局势紧张之后，俄罗斯已经削减或减少了对几个欧洲国家的天然气供应。

提前检查维修暖气设备

穆勒说，家庭和公寓住客应利用供暖季开始前的12周时间，为可能发生的这种情况做准备。他说，应紧急检查燃气锅炉和取暖设备，以确保其有效运行。“检查维修可以减少10%到15%的天然气消耗。”他说，“现在就应该做，而不是等到秋天。”

他呼吁该领域的从业者集中精力检查供暖系统，以避免出现麻烦。然而，他强调指出，天然气是目前唯一面临风险的能源。“危机仅仅出现的天然气上，而不是电力。”他补充说，燃料和石油并不短缺。

观看视频 03:01

沼气替代俄罗斯天然气

穆勒还表示，如果出现天然气短缺，就必须确定需求的优先秩序。“我们不能把每项消费都列为必需品。”他说，“公共游泳池可能就不是非开不可，就像巧克力饼干的生产一样。”  但他强调，他的机构预测“不会出现没有天然气供应德国的情况”。挪威和荷兰是潜在的替代来源。

汉堡人要洗冷水澡？

穆勒并不是唯一警告需要节约用气的德国官员。汉堡环境部长克斯坦（Jens Kerstan）宣布，家庭热水供应可能会减少。他对《世界报》说：“如果出现严重的天然气短缺，在紧急情况下只能在一天中的某些时段供应热水。”他说，当地所允许的最高室温也可以降低。

德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）在接受同一家报纸采访时说，位于威廉港和布伦斯堡市的首批两个临时液态天然气（LNG）终端应该在年内准备好投入使用。他说，政府已经采购了四个浮动液化天然气终端，作为俄罗斯天然气的替代品。哈贝克表示：“每个人都在认真努力，因为我们必须要有前所未有的步伐。”

 

（法新社）

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