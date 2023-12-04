担心人口萎缩 金正恩呼吁朝鲜女性多生娃

（德国之声中文网）据朝中社（KCNA）本周一（12月4日）报道，朝鲜领导人金正恩在公开讲话时呼吁该国女性多生孩子。

金正恩在出席“全国母亲大会”并致辞。他说，“制止生育率下降、提供良好的儿童保育和教育是我们所有人的家务事，是我们应该与母亲们一起承担的任务。”

据韩国估计，过去十多年中朝鲜的生育率处于下降状态。联合国人口基金会称，至2023年，朝鲜的生育率为平均一名女性生育1.8个小孩，低于发展中国家每位女性生育2.1个孩子的平均水平。

鉴于朝鲜因受到制裁，在国际贸易中被西方孤立，平壤在很大程度上要依赖体力劳动者维持经济运转。

据信，在20世纪90年代，朝鲜就因饥荒而出现生育率下降。韩国现代研究所今年8月表示，低出生率最终可能会阻碍朝鲜制造业的发展。当时，联合国人权高级专员图尔克（Volker Türk）表示，很多朝鲜人“似乎面临着极度的饥饿”。

在周一的讲话中，金正恩向全国的母亲们为振奋民族精神做出的贡献表示感谢。他说：“当我在处理党和国家工作时遇到困难时，我也总是想到母亲。”

韩国也面临着生育率过低的人口危机，尽管其原因与北方社会主义邻国不同。 2022 年时，韩国的生育率仅为0.78，即平均每名女性生育小孩不到一个，为世界最低。

劳动市场条件不佳、工作时间长、首尔等大城市缺乏普通人支付得起的住房等因素都是韩国年轻人不愿生孩子的原因。此外，高度竞争、保守的韩国职场文化导致一些女性在因育儿离职一段时间后重返岗位时，受到歧视性对待。

韩国总统尹锡悦今年早些时候表示，韩国生育率过低的问题是一个“重要的全国性议题”。 韩国近年来开始向新生儿家庭每月发放津贴，但尚不清楚这项政策是否会对国民生育率产生长期影响。

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（路透社、美联社）

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