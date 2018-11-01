 担心中国出资 澳援建巴布亚新几内亚海军基地 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2018

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时政风云

担心中国出资 澳援建巴布亚新几内亚海军基地

澳大利亚将帮助巴布亚新几内亚建立一个海军基地。澳大利亚总理斯科特·莫里森周四（11月1日）说，面对在太平洋地区日益活跃的中国，为了保护本国利益，采取了这一最新举措。

Papua-Neuguinea Flagge (Imago/blickwinkel/K. Steinkamp)

巴布亚新几内亚国旗

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据媒体报道，美国驻澳大利亚外交官称，美国正在试图通过提出替代性竞标方案，阻止中国电信巨头华为在巴布亚新几内亚为该国建设互联网基础设施。 (28.09.2018)

澳大利亚周一（6月25日）宣布，将与南太平洋岛国瓦努阿图就签署安全协议进行谈判。数月前，称中国有意在瓦努阿图建立军事基地的报道曾在澳大利亚引起反响。 (25.06.2018)

在本年度北京香山论坛上，一名巴基斯坦高级军官再度强调，中资兴建的瓜达尔港不会被用作军事目的。 (26.10.2018)

（德国之声中文网）数十年来，澳大利亚在太平洋地区享有巨大的影响力。但是，近年来中国对这里丰盛的自然资源产生了兴趣。

路透社报道，巴布亚新几内亚今年表示，中国对于出资重建位于马努斯岛的一个海军基地感兴趣。来自外交方面的信息表明，这让澳大利亚和它的西方盟友感到不安。

莫里森在悉尼的一个演讲中说，澳大利亚将资助该项目。他说，"我将正式参与这一位于马努斯岛的项目的联合建设。"

巴布亚新几内亚的海军主要由巡逻船和登陆艇构成。莫里森没有透露澳大利亚未来是否有权限进入这一基地，也没有说明将在这一基地投资多少。过去，澳大利亚曾使用对外援助预算资助该地区的安全项目。

澳大利亚说今年将使用部分对巴布亚新几内亚的援助配额铺设一条海底互联网缆线，用以防范中国电信巨头华为公司参与该项目，担心会带来安全隐患。

这一地区的竞争没有减弱的迹象。一位未经授权发言、不愿透露姓名的外交官说，"澳大利亚特别担心中国在这片战略要地投资港口建设。"

张平/苗子（路透社）

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