担心中国出资 澳援建巴布亚新几内亚海军基地

（德国之声中文网）数十年来，澳大利亚在太平洋地区享有巨大的影响力。但是，近年来中国对这里丰盛的自然资源产生了兴趣。

路透社报道，巴布亚新几内亚今年表示，中国对于出资重建位于马努斯岛的一个海军基地感兴趣。来自外交方面的信息表明，这让澳大利亚和它的西方盟友感到不安。

莫里森在悉尼的一个演讲中说，澳大利亚将资助该项目。他说，"我将正式参与这一位于马努斯岛的项目的联合建设。"

巴布亚新几内亚的海军主要由巡逻船和登陆艇构成。莫里森没有透露澳大利亚未来是否有权限进入这一基地，也没有说明将在这一基地投资多少。过去，澳大利亚曾使用对外援助预算资助该地区的安全项目。

澳大利亚说今年将使用部分对巴布亚新几内亚的援助配额铺设一条海底互联网缆线，用以防范中国电信巨头华为公司参与该项目，担心会带来安全隐患。

这一地区的竞争没有减弱的迹象。一位未经授权发言、不愿透露姓名的外交官说，"澳大利亚特别担心中国在这片战略要地投资港口建设。"

张平/苗子（路透社）