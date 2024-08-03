抽检未过关 Shein快时尚验出有害化学物

Shein向全球各地市场大量供应来自中国的廉价快时尚服饰。不过据德国专业刊物Oekotest（生态试验）的检测，有些产品含有大量有毒化学物质，抽检的产品中，三分之二的Shein产品都未能通过测试。

（德国之声中文网）根据Oekotest网站，一共21 件不同年龄段的服装（女性 ，男性、青少年和婴儿）的产品参加了抽检，每个年龄组还有一双鞋子参加了检测。结果显示，大多数 Shein 产品都没有通过测试，而最好的等级是 "合格"。产品包含的有害物质包括锑、二甲基甲酰胺、铅、镉、邻苯二甲酸盐等等。

检测报告指出，这些产品包括婴儿鞋、少女裙，还有成人仿皮夹克。其中一些聚酯纤维产品给人的感觉如此廉价，以至于没有人愿意主动试穿它们。结果显示，只有三分之一的 Shein 产品被评为 "合格"。其余的都是 "差 "或 "不满意"。

网上购物平台Shein还有来自中国的Temu在欧洲的知名度和使用率都在快速提升。据位于科隆的贸易研究所IFH今年5月公布一项调查显示，Temu和Shein平台的知名度和使用率与去年相比大幅上升：91%的人知道这些平台，43%的人使用它们，均比去年高出了十多个百分点。调查还显示，Shein的订单频率较2023年翻了一番以上，22%的用户每月至少在该平台上购物一次。

今年6月，德国最大的反对党基民盟主席默尔茨（Friedrich Merz ）呼吁对中国在线销售平台如Temu和Shein等进行更严格有效的监管。他指出，Temu和Shein等在欧洲足球杯期间，利用各种应用程序和和电视频道大做广告。这些平台直接向终端用户发货，且数量巨大，廉价产品从中国源源不断地销往欧洲，尤其是德国："据估计，每天有多达20万个包裹从中国运往德国，没有任何商品检验，没有关税。"

Shein 现在的总部设在新加坡，但其时装产品都是在约 5000 家中国工厂制造的。Oekotest指出，参加这次测试的一件带有独角兽图案的女婴连衣裙含有有毒的锑，锑的残留物能够通过汗液被皮肤吸收，并且进入血液。另外，参加测试的产品中，最严重的有毒物质来源是两双凉鞋，其中一双女士凉鞋中含有铅和镉。镉在长期高剂量摄入后可能导致肾脏和骨骼损伤。两种重金属都会在体内积累，可能对健康带来危害。

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（综合报道）

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