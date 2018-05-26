抹香鲸死亡 胃里6公斤塑料垃圾

（德国之声中文网）苏拉威西岛Wakatobi 国家公园在一份声明中说，这头长达9.5米的抹香鲸死在属于该公园的Kapota岛附近的水域中。

这家国家公园面积广阔，礁群纵横，海洋生物多样化，包括鳐鱼和鲸鱼，因而远近闻名。

这头鲸的死因尚不明确，但公园方面在它的胃里发现了塑料瓶、袋子、凉鞋，还有一个装有上千条线绳的麻袋。

今年6月，泰国一头领航鲸死亡，人们在它的胃里发现80件塑料垃圾，成为当地热点新闻，更引发国际社会关注。

根据环境保护组织Ocean Conservancy和麦肯锡商业与环境研究中心（McKinsey Center for Business and Environment）2015年的一份报告，中国、印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国等五个亚洲国家对60%的入海塑料垃圾负有责任。

根据这份报告中，在192个国家中，印度尼西亚仅次于中国，位居沿海居民塑料垃圾处理不当排行榜第二名。该国已宣布每年投入10亿美元，决心到2025年将海洋塑料垃圾碎片减少70%。

这头可怜的抹香鲸遗体，Wakatobi国家公园计划于本周四涨潮时安葬。腹内遗留物则将提供给当地学术机构研究使用。

张平/叶宣（路透社）