 抹香鲸死亡 胃里6公斤塑料垃圾 | 科技环境 | DW | 20.11.2018

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科技环境

抹香鲸死亡 胃里6公斤塑料垃圾

一头抹香鲸死在印度尼西亚国家公园，人们在它的胃里发现大约6公斤的塑料垃圾，包括115个塑料杯。

Indonesien gestrandeter Pottwal mit Plastik im Bauch (picture-alliance/AKKP/M. Tassakka)

苏拉威西岛Wakatobi 国家公园水域发现一头死去的抹香鲸

（德国之声中文网）苏拉威西岛Wakatobi 国家公园在一份声明中说，这头长达9.5米的抹香鲸死在属于该公园的Kapota岛附近的水域中。

这家国家公园面积广阔，礁群纵横，海洋生物多样化，包括鳐鱼和鲸鱼，因而远近闻名。

这头鲸的死因尚不明确，但公园方面在它的胃里发现了塑料瓶、袋子、凉鞋，还有一个装有上千条线绳的麻袋。

Indonesien gestrandeter Pottwal mit Plastik im Bauch (picture-alliance/AKKP/M. Tassakka)

鲸的胃里发现塑料瓶、塑料袋、麻线等垃圾

今年6月，泰国一头领航鲸死亡，人们在它的胃里发现80件塑料垃圾，成为当地热点新闻，更引发国际社会关注。

根据环境保护组织Ocean Conservancy和麦肯锡商业与环境研究中心（McKinsey Center for Business and Environment）2015年的一份报告，中国、印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国等五个亚洲国家对60%的入海塑料垃圾负有责任。

Indonesien gestrandeter Pottwal mit Plastik im Bauch (picture-alliance/AKKP/M. Tassakka)

根据这份报告中，在192个国家中，印度尼西亚仅次于中国，位居沿海居民塑料垃圾处理不当排行榜第二名。该国已宣布每年投入10亿美元，决心到2025年将海洋塑料垃圾碎片减少70%。

这头可怜的抹香鲸遗体，Wakatobi国家公园计划于本周四涨潮时安葬。腹内遗留物则将提供给当地学术机构研究使用。

张平/叶宣（路透社）

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